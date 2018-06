João Moutinho e Raphael Guerreiro desfalcam seleção portuguesa em treino

A seleção portuguesa teve duas baixas no treino desta sexta-feira em Kratovo, na Rússia. O meio-campista João Moutinho e o lateral-esquerdo Raphael Guerreiro ficaram de fora da atividade. No entanto, não devem ser problemas para a próxima partida.

+ Fifa garante que árbitro não pediu camisa de Cristiano Ronaldo contra o Marrocos

+ 'É o dedo do treinador', brica Fernando Santos sobre Cristiano Ronaldo

+ 'Não me preocupo com recordes', diz Cristiano Ronaldo após nova marca

Moutinho acordou gripado e Guerreiro foi poupado por desgaste muscular. Ambos foram titulares no empate por 3 a 3 com a Espanha e na vitória sobre o Marrocos por 1 a 0. A expectativa é que estejam mais uma vez em campo no duelo contra o Irã, marcado para a próxima segunda-feira, às 15h (de Brasília), em Saransk.

A partida vale a classificação para a próxima fase e também a liderança do Grupo B. Portugal e Espanha dividem a ponta da tabela com quatro pontos. Irã tem três e Marrocos está eliminado sem pontuar. Espanha e Marrocos se enfrentam também na segunda-feira, em Kaliningrado.

Após a atividade desta sexta-feira, o zagueiro José Fonte conversou com os jornalistas e destacou a dificuldade que deverá ser encontrada na próxima partida. "O Irã é a equipe mais forte da Ásia. Já ficou provado nos dois primeiros jogos que tem boa qualidade. Não vai ser fácil", afirmou.

Questionado sobre o futebol apresentado pela seleção portuguesa nos dois primeiros jogos, o companheiro de Pepe na zaga fez um balanço positivo. "O mais importante é o treinador analisar e tentarmos melhorar esse processo de controlar o jogo, de sair com a bola. Mas o mais importante é ganhar. Não estivemos ao nosso melhor nível, temos de reconhecer isso", afirmou.