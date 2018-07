Jorginho lamenta eliminação, mas exalta luta e organização tática do Vasco

O técnico Jorginho lamentou o fato de o Vasco ter sido eliminado pelo Bahia da Copa do Brasil, na noite de segunda-feira, em São Januário, onde venceu por 2 a 0, mas deu adeus à competição por ter sido derrotado por 3 a 0 no confronto de ida das oitavas de final, em Salvador. Para o treinador, o time carioca poderia ter aproveitado melhor as jogadas ofensivas que criou, mas ele exaltou a luta e a organização tática da sua equipe.

"A gente não conseguiu o terceiro gol. Quero parabenizar nossos atletas pela entrega, disciplina tática, foi do início ao fim sempre muito organizada", afirmou o comandante, em entrevista coletiva, depois de ver os seus jogadores serem aplaudidos pelos torcedores vascaínos, que reconheceram o esforço exibido em campo.

"Tivemos oportunidades, lance claro (de gol) com o Ríos, poderíamos ter tido uma melhor finalização. Estamos numa fase inicial de trabalho e vi uma equipe guerreira, que queria a classificação", ressaltou Jorginho, que disse "lamentar muito" a eliminação vascaína, mas ao mesmo tempo estar "orgulhoso" dos atletas.

O treinador ainda exibiu otimismo ao projetar os próximos desafios que o Vasco terá pela frente, sendo o próximo o clássico contra o Fluminense, quinta-feira, às 20 horas, novamente em São Januário, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Teremos jogos dificílimos. Fluminense, Grêmio, LDU e depois Corinthians. É só pedreira. Mas mostramos que a equipe está organizada, poderíamos ter tido um desempenho melhor, mas fiquei satisfeito com a superação. Jogamos diante de uma equipe com ritmo de jogo. Foi importante para os jogadores verem que, além de uma equipe guerreira, é uma equipe qualificada", analisou Jorginho, que ainda lembrou do apoio da torcida cruzmaltina desde o último domingo pela manhã, quando ocorreu um treino aberto para a presença dos torcedores.

"É uma satisfação estar de volta ao Vasco e ver a torcida comprando a ideia. Vieram no domingo, dia de uma final de Copa do Mundo. Foram quase cinco mil vascaínos aqui. Hoje, uma segunda-feira, a diretoria abaixou o preço dos ingressos e eles vieram em peso", destacou, se referindo ao público de 17.561 presentes em São Januário.