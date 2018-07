CBF transfere jogo entre Vasco e Corinthians para manhã de domingo em Brasília

Por solicitação do Vasco, a CBF comunicou nesta quarta-feira que alterou data, local e horário da partida contra o Corinthians, que agora vai acontecer no domingo, dia 29, às 11 horas, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o duelo estava marcado para ser realizado um dia antes, às 19 horas de sábado, no Estádio São Januário, no Rio.

O Corinthians é o décimo colocado do Brasileirão, com 16 pontos ganhos após 12 jogos disputados no torneio, interrompido por causa da realização da Copa do Mundo. Na próxima quarta-feira, às 21h45, o time paulista voltará a fazer um jogo oficial, pela 13ª rodada da competição, contra o Botafogo, em casa.

Já o Vasco está só uma posição atrás do clube paulista, no 11º lugar, com 15 pontos ganhos, mas com 11 jogos disputados porque a partida contra o Santos, pela terceira rodada da competição, foi adiada e não tem data prevista para acontecer. O próximo compromisso vascaíno no Brasileirão será contra o Fluminense, em São Januário, no Rio, na próxima quinta-feira.

Antes do clássico carioca, o Vasco vai enfrentar o Bahia, em São Januário, no Rio, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, disputado no dia 9 de maio, o time carioca perdeu por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador.