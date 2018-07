Mano elogia estreia de Barcos e vê Cruzeiro forte na briga pelo Brasileirão

Com um gol do estreante Hernán Barcos, o Cruzeiro derrotou de virada o Atlético Paranaense por 2 a 1, no último domingo, no estádio do Mineirão, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes gostou do que viu em campo e fez muitos elogios à atuação do atacante argentino, que treinou apenas uma semana com o elenco antes de fazer sua primeira partida no clube.

+ Com Robinho decisivo e 1º gol de Barcos, Cruzeiro bate Atlético-PR e fica em 3º

+ Jair se diz incomodado com posição do Santos no Brasileirão e espera por reforços

+ 'Quero que ele fique na seleção', afirma mãe de Tite

"A gente já conhecia a característica dele. É um jogador que tem familiaridade com a bola e é importante por dar uma boa referência para a equipe. A gente está contente com as primeiras aparições dele", disse o treinador. "Tivemos qualidade para virar, não adianta ter só vontade. Não faltou vontade para o nosso adversário também, certamente, mas a gente teve mais qualidade, chegou pelos dois lados, foi criando oportunidades e merecemos a virada".

Com 24 pontos - seis atrás do líder Flamengo -, o Cruzeiro está em terceiro lugar. Mano Menezes ressaltou que o time está na briga pelo título do Brasileirão. "O que o Cruzeiro tem que ter é a pretensão de ganhar. Se estamos jogando no Campeonato Brasileiro, temos que ganhar no Campeonato Brasileiro. Temos que fazer o melhor a cada jogo", afirmou.

O treinador cruzeirense comemorou o fato de a equipe ter voltado bem da intertemporada, provocada pela paralisação para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Ele ressaltou a importância dos amistosos. "A parada para a Copa remetia a uma necessidade de descansar os jogadores e depois trabalhar mais duro, mais pesado. O trabalho mais pesado, necessário para o futuro, sempre produz benefícios e alguns momentos que tem de esperar para o jogador render bem. Os amistosos eram para isso, a gente sabia, não tinha cobrança, a não ser ganhar ritmo de jogo", explicou Mano Menezes.