No Morumbi, Santos e São Paulo buscam fazer gol em clássico e a vaga

São Paulo e Santos têm algo em comum na atual edição do Campeonato Paulista: ambos foram incapazes de fazer um mísero gol nos clássicos que disputaram na competição. Hoje, às 19h, no Morumbi, tricolores e alvinegros terão a oportunidade de encerrar a incômoda marca e, de quebra, terminar a décima rodada já classificados para as quartas de final do torneio estadual.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, o duelo não terá público no Morumbi. A medida foi tomada ontem para seguir uma orientação do Ministério da Saúde.

Enquanto os são-paulinos empataram por 0 a 0 tanto com o Palmeiras quanto com o Corinthians, os santistas foram derrotados pelos rivais alvinegros por 2 a 0 e também protagonizaram um empate sem gols diante dos alviverdes. A falta de poder de fogo do ataque tem sido um problema compartilhado pela dupla San-São, mas as duas equipes estão melhorando nesse quesito, especialmente o São Paulo.

Na quarta-feira, o time comandado por Fernando Diniz passou por cima da LDU, do Equador, em jogo válido pela Copa Libertadores: 3 a 0, resultado que poderia ter sido ainda mais elástico.

Um dia antes, também pelo torneio sul-americano, o Santos sofreu para fazer 1 a 0 no pequeno Delfín, outro equatoriano, mas na rodada passada do Paulista a equipe dirigida pelo português Jesualdo Ferreira teve uma atuação muito convincente na vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol.

Apesar do desgaste causado pelo jogo do meio da semana, Diniz vai escalar o time titular do São Paulo no clássico. O único desfalque da equipe será o goleiro Tiago Volpi, que sofreu uma fratura na mão direita contra a LDU e vai ser substituído por Lucas Perri. Existe a possibilidade de Vitor Bueno, ex-jogador do Santos, ser poupado porque se recuperou recentemente de uma lesão de tornozelo. Se isso ocorrer, Pablo será escalado para formar o trio de ataque com Antony e Alexandre Pato.

Do outro lado do clássico, o mesmo cenário: equipe principal do Santos em campo, até porque não haverá jogos da Libertadores na próxima semana (por causa do novo coronavírus). Jesualdo Ferreira não vai contar com o atacante Eduardo Sasha, que sofreu uma lesão na região lombar na vitória sobre o Delfín. Arthur Gomes deverá ser o substituto, já que Marinho e Raniel, jogador que esteve no São Paulo na temporada passada, ainda não se recuperaram de contusões.

Se vencer em território inimigo, o Santos estará garantido nas quartas de final do Paulista. Já o São Paulo vai se classificar para o mata-mata com duas rodadas de antecedência se ganhar o clássico e a Inter de Limeira não vencer o Palmeiras em jogo marcado também para hoje, mas à tarde.