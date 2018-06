Para aliviar peso sobre transporte, Sochi terá ponto facultativo em dias de jogos

O prefeito de Sochi, Anatoly Pakhomov, assinou um decreto determinando a adoção de ponto facultativo nos dias em que a cidade vai sediar jogos da Copa do Mundo da Rússia no Fisht Stadium - serão seis partidas, sendo quatro delas válidas pela fase de grupos, uma pelas oitavas de final e outra das quartas de final.

De acordo com o decreto assinado por Pakhomov, a decisão tem como fator motivador a redução da carga sobre a infraestrutura do setor de transporte na cidade nos dias dos duelos. "Essa decisão foi tomada principalmente para aliviar o ônus sobre a infraestrutura de transporte da cidade", explica a prefeitura de Sochi.

A prefeitura também destaca que os torcedores poderão utilizar na ida e na volta ao Fisht Stadium, com capacidade para cerca de 48 mil torcedores, o transporte público de modo gratuito. "Todos eles podem chegar ao Parque Olímpico através de transportes públicos, ônibus e trens elétricos, e totalmente grátis", disse.

Dos seis jogos marcados para Sochi na Copa do Mundo, três deles vão acontecer em dias de semana, quando a medida da prefeitura terá maior impacto. São eles: Espanha x Portugal (15 de junho, sexta-feira), Bélgica x Panamá (18 de junho, segunda-feira) e Austrália x Peru (28 de junho, terça-feira).

Durante a Copa do Mundo, Sochi também contará com uma Fan Fest, localizada na região do porto da cidade e com capacidade para cerca de dez mil pessoas. A sua abertura se dará em 14 de junho, data do jogo inaugural do torneio, com o duelo entre a anfitriã Rússia e a seleção da Arábia Saudita, em Moscou.