Rival do Brasil, Sérvia fecha preparação para Copa com goleada sobre a Bolívia

Adversária do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, a Sérvia fechou a preparação para o torneio em alta. Neste sábado, encarou a Bolívia em Graz, na Áustria, no último amistoso antes da estreia, e não teve qualquer dificuldade para golear por 5 a 1, com show do atacante Mitrovic, autor de três gols.

Agora, os sérvios só entram em campo novamente na estreia da Copa do Mundo, diante da Costa Rica, no próximo dia 17, em Samara. As duas seleções estão no Grupo E, ao lado de Brasil e Suíça. Já a Bolívia chegou à sétima partida seguida sem vitória e acompanhará o Mundial de longe.

A diferença técnica entre os times ficou clara logo nos primeiros minutos, e não demorou para que a Sérvia abrisse o placar. Aos quatro, Mitrovic aproveitou escanteio da esquerda e desviou de cabeça para a rede. Ljajic, aos 18, ampliou para os europeus após ótimo passe de Tadic.

Estava muito fácil para a Sérvia, que ampliaria aos 22. Desta vez, Ljajic serviu de garçom e deu ótima enfiada para Mitrovic, que fuzilou para a rede. Aos 41, Ivanovic, ex-Chelsea, aproveitou bela troca de passes pelo alto no ataque sérvio e encheu o pé para transformar a vitória em goleada.

No segundo tempo, o time europeu diminuiu o ritmo e permitiu que a Bolívia marcasse o gol de honra com Jhasmany Campos, logo aos dois minutos. Mas o dia era mesmo de Mitrovic. Aos 22 minutos, o atacante recebeu com espaço na intermediária, avançou e arriscou, no ângulo esquerdo do goleiro, para fazer um golaço e selar o placar.

MARROCOS VENCE

Outra seleção que estará na Copa e venceu neste sábado foi o Marrocos. Em grande fase, a seleção africana somou mais um triunfo ao bater a Estônia por 3 a 1, na casa do adversário, na cidade de Tallinn. Com o resultado, os marroquinos completam um ano sem derrota. A última aconteceu em 10 de junho do ano passado, para Camarões.

Belhanda e Ziyech, de pênalti, abriram caminho para o triunfo ainda no primeiro tempo. Já na volta do intervalo, En-Nesyri marcou o terceiro e praticamente definiu o novo triunfo marroquino. Ats Purje ainda descontou para a Estônia, mas já era tarde pra uma reação.

Agora, Marrocos se prepara para a estreia na Copa do Mundo. Na próxima sexta-feira, o país encara o Irã em São Petersburgo. As duas seleções estão no Grupo B do Mundial, que conta ainda com Portugal e Espanha.