Santos quer encaminhar a classificação para as quartas diante da Ferroviária

Embora o futebol mostrado sob o comando de Jesualdo Ferreira ainda não tenha conquistado a torcida, o Santos lidera com folga do Grupo A do Campeonato Paulista – tem 10 pontos. E pode ficar ainda mais tranquilo na ponta em caso de vitória hoje sobre a Ferroviária, às 19h, em Araraquara.

Um triunfo esta noite deixará o time da Vila Belmiro a meio caminho da classificação para as quartas de final do Paulista. Após esse jogo, faltarão cinco para o fim da primeira fase.

Depois de uma tranquila vitória sobre o Botafogo (2 a 0), Jesualdo Ferreira não pretende fazer muitas mudanças em sua equipe. A mais provável é a volta de Everson ao gol. Vladimir ganhou uma oportunidade no jogo contra o time de Ribeirão Preto, mas praticamente não tocou na bola no duelo com um dos piores times do Paulista.

Ainda sem contar com Marinho, que se recupera de uma contusão, o técnico português escolheu Raniel, Eduardo Sasha e Soteldo como atacantes titulares. O zagueiro Lucas Veríssimo, que ainda não jogou este ano, recuperou-se de uma lesão de joelho e está à disposição de Jesualdo, mas deve ficar no banco de reservas.

A Ferroviária não terá os zagueiros Rayan e Carlão. O primeiro sofreu uma fratura na face no jogo com o Água Santa. Ele passou por cirurgia e ainda não tem previsão de retorno. Já Carlão está fora por causa de uma torção no tornozelo direito. Max e Elton vão formar a dupla de zagueiros. O atacante Felipe Ferreira pode ser poupado e dar lugar a Henan.