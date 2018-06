São Bento bate o líder Fortaleza e vira o único invicto da Série B do Brasileiro

O São Bento se tornou neste sábado o único invicto no Campeonato Brasileiro da Série B. Antes, dividia a marca com o Fortaleza, mas venceu o rival cearense por 2 a 1 em um duelo no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pela 10.ª rodada, e encerrou uma sequência de quatro empates, além de derrubar a invencibilidade do adversário.

Com o resultado, o time de Sorocaba chega aos 16 pontos, entrando de vez na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro. O Fortaleza, apesar da derrota, segue tranquilo na liderança, com 23.

Mesmo jogando fora de casa, o Fortaleza teve mais domínio de jogo e conseguiu envolver o adversário com qualidade na troca de passes. Apesar disso, teve dificuldades para criar chances de gols. O São Bento adotou uma postura mais cautelosa, aguardando a oportunidade de responder em velocidade. Em um dos raros lances no campo de ataque, balançou a rede com Ronaldo, mas o árbitro acabou assinalando impedido.

No segundo tempo, o jogo foi outro. O Fortaleza mais uma vez começou com mais volume, mas viu o São Bento mostrar muita eficiência. Aos 12 minutos, Ronaldo foi até a linha de fundo e cruzou dentro da pequena área, onde Douglas Assis estava bem posicionado para abrir o placar.

O time de Sorocaba se empolgou e teve chance de ampliar, mas não aproveitou com o próprio Douglas Assis, aos 16 minutos. Cinco minutos depois, o Fortaleza empatou quando Ligger cruzou para Wilson desviar para a rede. Mas logo os donos da casa voltaram à frente do placar. Aos 26, Doriva bateu firme após receber de Crispim e contou com uma falha do goleiro Marcelo Boeck para dar números finais ao embate.

Pela 11.ª rodada, o São Bento volta a campo na próxima quinta-feira para encarar o Guarani, às 21 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). O Fortaleza joga um dia depois, na sexta, em duelo contra o Brasil, de Pelotas (RS), às 19h15, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 2 x 1 FORTALEZA

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Éverton Silva, Douglas Assis, Luizão e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Dudu Vieira (Lucas Crispim), Doriva e Rodolfo (Diogo Olivera); Everaldo (Walterson) e Ronaldo. Técnico: Paulo Roberto Santos.

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga (Pablo), Ligger, Diego Jussani e Bruno Melo; Derley, Jean Ptrick, Edinho, Dodô (Marcinho) e Marlon; Gustavo Henrique (Wilson). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Douglas Assis, aos 14, Wilson, aos 21, e Doriva, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Everaldo, Doriva e Éverton Silva (São Bento); Tinga, Bruno Melo, Marlon, Wilson e Derley (Fortaleza).

ÁRBITRO - Wagner Reway (Fifa/MT).

RENDA - R$ 69.515,00.

PÚBLICO - 4.421 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).