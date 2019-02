Manchester United x Liverpool: onde assistir ao vivo na TV ao clássico inglês

De olho no líder Manchester City, Manchester United e Liverpool se enfrentam neste domingo, às 11h05 (horário de Brasília), no estádio Old Trafford, em Manchester, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir United x Liverpool?

Manchester United x Liverpool contará com a transmissão da ESPN Brasil e terá transmissão em tempo real do Estado. As duas equipes dividem suas atenções entre outras competições, mas sabem que um resultado positivo o deixa em situação mais confortável no Inglês.

O United inicia a rodada na quarta colocação, com 51 pontos. O time de Manchester vem de uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea, pela Copa da Inglaterra. No Inglês, o time comandado por Ole Gunnar Solskjaer derrotou o Fulham por 3 a 0.

Já o Liverpool é o segundo colocado com os mesmos 65 pontos do Manchester City, que aparece à frente pelos critérios de desempate. Entretanto, a equipe comandada por Guardiola já jogou na rodada. Logo, um empate já garante o Liverpool na ponta da tabela.

O Liverpool, comandado por Jürgen Klopp, vem de um empate em casa por 0 a 0 com o Bayer de Munique, pela Liga dos Campeões. No Campeonato Inglês, derrotou o Bournemouth por 3 a 0.