Com Brasil e México juntos no tênis, Demoliner fatura 1º título de ATP

Rivais no mata-mata da Copa do Mundo da Rússia, Brasil e México se uniram nesta semana também no gramado, mas das quadras de tênis do Torneio de Antalya, na Turquia. E o resultado foi um troféu erguido pelo brasileiro Marcelo Demoliner e pelo mexicano Santiago González, nesta sexta-feira. Trata-se do 1º título de Demoliner no circuito da ATP.

Brasileiro e mexicano brilharam nesta sexta ao vencerem, na final, os holandeses Sander Arends e Matwe Middelkoop pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (6/8) e 10/8. Com grande desempenho no serviço, eles cravaram nove aces e acertaram 78% dos pontos quando jogaram com o primeiro saque e desbancaram a dupla que era a terceira cabeça de chave.

Demoliner vinha batendo na trave em finais há quase três anos. O tenista de 29 anos acumulava seis vice-campeonatos no circuito da ATP, sendo dois em 2016 e quatro na temporada passada, com diferentes parceiros. González, mais experiente, chegou ao 12º troféu, todos em duplas.

O triunfo deve fazer Demoliner subir quase dez posições no ranking da ATP. Ele ocupa atualmente a 56ª colocação. O mexicano é o 64º - já foi 23º. A conquista deve renovar a confiança da dupla, que também vai jogar junta em Wimbledon. O terceiro Grand Slam da temporada terá início na segunda-feira, em Londres.

O Brasil será representado somente nas duplas masculinas na competição. Além de Demoliner, o País terá Bruno Soares e Marcelo Melo, atual campeão, com seus respectivos parceiros. Soares também vai jogar na chave de duplas mistas, ao lado da russa Ekaterina Makarova.