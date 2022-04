Confira a programação dos jogos desse fim de semana no 'Estadão', com decisão na Europa

A reta final dos campeonatos europeus agitam o fim de semana de futebol neste fim de semana. Manchester City, líder do Inglês, encara o Leeds United, fora de casa, para manter sua vantagem sobre o Liverpool na tabela; na Espanha, o Real Madrid recebe o Espanyol e pode conquistar matematicamente o título - com um empate, os galácticos terminam o fim de semana como campeões.

Pelo Campeonato Italiano, com quatro rodadas para o fim da competição, o Milan enfrenta a Fiorentina em casa, com dois pontos de vantagem sobre a Internazionale de Milão. Caso siga na liderança até o final, o clube voltará a ser campeão da Serie A, o que não ocorre desde a temporada 2010/11.

No Brasil, Série A, Série B e Copa do Brasil esquentam o fim de semana de futebol. Na segunda-feira, Santos e São Paulo se enfrentam no Morumbi. Líder, o alvinegro praiano almeja manter o seu bom momento na competição, enquanto o tricolor paulista quer voltar a vencer após dois jogos sem vitórias. Todas essas partidas terão tempo real no Estadão.

Confira os jogos deste fim de semana

SÁBADO, 30/04

11h15 - Real Madrid x Espanyol (Campeonato Espanhol)

13h30 - Leeds x Manchester City (Campeonato Inglês)

16h30 - Grêmio x CRB (Série B)

16h30 - América-MG x Athletico-PR (Brasileirão)

16h30 - Ceará x RB Bragantino (Brasileirão)

18h30 - Goiás x Atlético-MG (Brasileirão)

19h - Cuiabá x Atlético-GO (Brasileirão)

19h - Chapecoense x Cruzeiro (Série B)

21h - Palmeiras x Juazeirense (Copa do Brasil)

DOMINGO, 01/05

10h - Milan x Fiorentina (Campeonato Italiano)

11h - Botafogo x Juventude (Brasileirão)

16h - Coritiba x Fluminense (Brasileirão)

16h - Corinthians x Fortaleza (Brasileirão)

18h - Altos x Flamengo (Copa do Brasil)

18h - Tombense x Vasco (Série B)

19h - Internacional x Avaí (Brasileirão)

SEGUNDA, 02/05

20h - São Paulo x Santos (Brasileirão)