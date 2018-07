Cruzeiro aposta em nova dupla de volantes e em Barcos para bater Atlético-PR

Mano Menezes tinha avisado que quer desejava mexer o mínimo possível no time titular do Cruzeiro, mas o treinador está sem opções para o jogo com o Atlético-PR, neste domingo, às 19 horas, no Mineirão, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os volantes Henrique e Ariel Cabral receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 1 contra o América-MG e estão automaticamente suspensos.

"A gente já sabia que precisaria de todos. Para este jogo vamos ter para escalar, ou como opções, o Bruno Silva, o Lucas Silva e o Romero. Vamos escolher dois deles" avisou.

Coincidentemente o Atlético-PR volta ao Mineirão menos uma semana depois de ser eliminado da Copa do Brasil, com o empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, na segunda-feira passada. "Esta repetição de jogos é ruim, porque o adversário já fica mais atento às nossas jogadas e reforçam a marcação", alertou.

Mas não há como tirar o favoritismo do time mineiro, com 21 pontos e brigando pelas primeiras posições. De outro lado, o time paranaense só tem dez, na zona de degola. "Este é um motivo a mais para o respeitarmos", avisa Mano Menezes.

Bruno Silva, ex-Botafogo, e Lucas Silva devem entrar no setor de marcação. Lucas Romero corre por fora para tentar cavar uma oportunidade e pode aparecer durante o jogo. Na frente, o argentino Barcos não conseguiu balançar as redes na quinta, mas chamou a atenção do treinador, que elogiou a atuação do atacante.

"Conheço meu time, sei da nossa capacidade, sei que temos possibilidade e necessidade de melhorar com o nível de campeonato que estamos jogando. Mas as coisas têm seu tempo. Todo mundo que jogou essa primeira rodada teve dificuldade, terminou com desgaste físico grande. Temos que ter calma e saber o que temos que fazer", finalizou o técnico.

O Cruzeiro tem pela frente uma sequência dura: depois do Atlético-PR, enfrenta Corinthians, fora de casa, o São Paulo, em Minas Gerais, ambos pelo Brasileirão, e depois o Santos pelas quartas de final da Copa do Brasil.