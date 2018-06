Fred treina e viaja, mas ainda não tem presença garantida no banco do Brasil

O volante Fred deu mais um passo no seu processo de recuperação de lesão no tornozelo direito ao participar do treinamento da seleção brasileira nesta sexta-feira em Sochi, o último antes da viagem para o duelo com a Suíça, domingo, em Rostov, na estreia da equipe na Copa do Mundo. Mas ele não tem presença garantida no banco de reservas de Tite para o confronto.

Fred se contundiu na quinta-feira da semana passada, durante treinamento da seleção ainda em Londres, outro palco deste período de preparação do Brasil para a Copa, após sofrer uma entrada do também volante Casemiro. Nos últimos dias, o jogador recém-adquirido pelo Manchester United havia treinado apenas em separado em Sochi, estágio superado no treinamento fechado desta sexta-feira.

A presença de Fred nesta atividade, porém, não é uma garantia de que ele ficará como uma opção para Tite no confronto com os suíços. De qualquer forma, a comissão técnica da seleção vai observar a sua condição nos treinos, incluindo a atividade pré-jogo na Arena Rostov, no sábado, para determinar se ele receberá a liberação para a estreia do Brasil na Copa.

Com a presença de Fred na atividade desta sexta, pela primeira vez Tite pôde contar com todo o grupo da seleção em um treinamento preparatório ao torneio na Rússia. E, com os 23 jogadores, a equipe embarcará às 20h30 locais (14h30 de Brasília) para Rostov.

Tite já definiu a escalação do Brasil para o duelo com a Suíça, sendo que a equipe vai entrar em campo com a mesma formação que derrotou a Áustria por 3 a 0 em amistoso no último domingo, em Viena. Assim, a seleção atuará com: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Gabriel Jesus e Neymar.