Entenda: o que já sabemos sobre o incêndio no CT do Flamengo

Um incêndio no CT do Flamengo, em Vargem Grande, zona oeste do Rio, na madrugada de quinta para sexta-feira, causou a morte de dez pessoas e mais três ficaram feridas. O local em que os jovens da base do clube ficam alojados, pegou fogo por volta das 5h. Em meio a tantas informações desencontradas, o Estado explica, em tópicos, o que aconteceu nessa tragédia, que abalou o esporte em todo o mundo.

Quem são os jogadores que morreram no incêndio?

Ainda não houve uma divulgação oficial dos nomes, mas familiares já revelam algumas perdas. O goleiro Christian, de 15 anos, é a primeira vítima fatal identificada. A segunda vítima é Arthur Vinícius, zagueiro de 14 anos. O terceiro corpo identificado é do garoto Vitor Isaías, de 15 anos. O quarto menino identificado é Áthila Paixão, de 14 anos.

ARTHUR VINÍCIUS, 14 ANOS

ÁTHILA PAIXÃO, 14 ANOS

CHRISTIAN, 15 ANOS

VITOR ISAÍAS, 15 ANOS

Quem são os jogadores que estão no hospital?

São três atletas internados. A situação mais grave é de Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos. Ele teve cerca de 30% a 35% do corpo queimado e foi transferido para o Hospital Pedro 2, especializado em queimaduras. Os outros dois jovens são Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, e Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos.

Qual foi o local do acidente?

A tragédia ocorreu em uma parte do CT Ninho do Urubu, local onde o Flamengo treina e os garotos da base ficam alojados. Veja mais detalhes abaixo. No local em que existia o alojamento, segundo a Prefeitura, deveria funcionar um estacionamento. O local não estava regular junto aos Bombeiros.

Quais são as causas do incêndio?

Ainda haverá uma perícia para ter certeza do motivo, mas segundo relato dos jovens que conseguiram escapar do local, um ar-condicionado teve um curto circuíto e causou o início do incêndio. O Governo do Rio determinou que seja feita uma minuciosa investigação para saber o que aconteceu.

Qual é o estado dos feridos?

Jonathan, de 15 anos, é quem está em situação mais grave no momento. Cauã e Francisco estão hospitalizados, mas não correm risco algum.

Qual foi o posicionamento do Flamengo sobre o incêndio?

O presidente do clube, Rodolfo Landim, visivelmente emocionado, deu uma rápida declaração sobre o que aconteceu e prometeu apoio aos familiares de quem morreu. "Estamos todos consternado. Esta é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos com a perda dessas 10 pessoas. Vamos agora tentar minimizar o sofrimento dessas famílias. Não vamos poupar esforços", afirmou. "O Flamengo também está colaborando com as autoridades. Ninguém mais do que nós tem mais interesse nisso. Por fim, dizer que todos do clube estamos de luto. É uma tristeza enorme que estamos sentindo. É o que posso falar para vocês", completou.

Quando Flamengo e Fluminense vão se enfrentar pelo Campeonato Carioca?

Pouco depois do anúncio da tragédia, a Federação Carioca anunciou que o clássico válido pela semifinal da Taça Guanabara seria adiado. Depois, também adiou o duelo entre Vasco x Resende, pela outra semifinal. Vasco x Resende será disputado na quarta-feira, às 20h30, enquanto Flamengo x Fluminense acontecerá na quinta-feira, às 20h30.