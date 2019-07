Real Madrid oferece 90 milhões de euros e Bale para ter Neymar

O Real Madrid volta a aparecer como um dos possíveis destinos de Neymar na próxima temporada. Segundo o jornal Mundo Deportivo desta segunda-feira, o time da capital espanhola estaria disposto a entrar na briga pelo atacante e oferecer na negociação com o PSG o repasse do galês Gareth Bale, além de pagar 90 milhões de euros (cerca de R$ 378 milhões). Quem estaria negociando a transferência é o empresário israelense Pini Zahavi.

Ainda segundo a reportagem, a prioridade do brasileiro é voltar para o Barcelona, mas o clube catalão encontra barreiras do fair play financeiro depois de pagar 120 milhões de euros (R$ 505 milhões) para tirar Antoine Griezmann do Atlético de Madrid e outros 75 milhões de euros (mais de R$ 321 milhões) na aquisição de Frank de Jong, do Ajax. Neymar ainda não se posicionou sobre qualquer negociação. Ele treina com o PSG.

Uma primeira tentativa do Barcelona foi envolver atletas para abater o valor pedido pelo PSG, especulado em 300 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão). Na última semana, o jornal AS afirmou que o time catalão ofereceu 100 milhões de euros (R$ 420 milhões) aos franceses, que ainda poderia escolher dois jogadores de uma lista: Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Malcom e um nome não divulgado.

Embora a prioridade de Neymar seja voltar para a Espanha, o brasileiro já foi especulado em vários clubes europeus. De acordo com a TV italiana RAI, o pai de Neymar e o diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici, tiveram uma reunião marcada para conversar sobre uma possível transferência. O atacante Paolo Dybala desperta o interesse do técnico Thomas Tuchel, do PSG, e poderia ser um facilitador neste caso. Se der certo, a Juve teria Neymar e Cristiano Ronaldo no mesmo time. Ocorre que o brasileiro só deixou o Barcelona lá atrás porque queria sair da sombra de Messi. Nesse caso da Juventus, ele voltaria para a sombra agora de Cristiano Ronaldo.

Zidane não conta mais com Bale

Mesmo que não seja envolvido em troca com Neymar, Bale não faz parte dos planos do Real Madrid para a temporada 2019/20. Depois de ficar fora do primeiro amistoso da equipe, contra o Bayern de Munique, o próprio Zidane confirmou que o galês está de saída do clube.

"Bale ficou fora porque o clube está tratando de sua saída. Veremos nos próximos dias o que acontecerá", afirmou. "Se for amanhã, melhor. Se é iminente, melhor para todos, para ele (Bale) também. A situação vai mudar, não sei se em 24 ou 48 horas, mas vai mudar e é bom para todos. As coisas são assim, eu sou o treinador, falo com o clube e, no final, a saída é do treinador e do próprio jogador que sabe a situação".

A pressa para definir a saída de Bale pode apressar uma possível negociação com Neymar, que ainda está enrolado no Brasil com a investigação da acusação que sofre de estupro feita pela modelo Najila Trindade. O caso estava com o MP, mas voltou para a Polícia a fim de obter mais provas e ouvir mais pessoas. Quando voltou para Paris, uma semana atrasado, Neymar teve uma conversa com Leonardo, dirigente do clube francês, e deixou claro sua decisão de sair. Leonardo disse recentemente que o PSG não havia recebido ofertas concretas. Neymar tem contrato com o Paris por mais três anos. O técnico do PSG disse que ele deve viajar com o elenco para a China.