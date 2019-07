Entenda o caso: a possível saída de Neymar do PSG e retorno ao Barcelona

O atacante Neymar vive mais uma novela. Depois de enfrentar nas últimas semanas no Brasil a polêmica sobre a acusação de estupro contra a modelo Najila Trindade, o camisa 10 vive agora o impasse sobre onde vai jogar nesta temporada. Embora esteja no Paris Saint-Germain há dois anos, o possível retorno ao Barcelona não está descartado.

O Estado resgatou as movimentações recentes sobre o caso e explica cada etapa dessa indefinição. Para o editor de Esportes do Estado, Robson Morelli, o jeito com que leva a carreira faz Neymar lembrar Ronaldinho Gaúcho e por isso o apelidou de Neymarzinho Gaúcho.

1º capítulo - Neymar falta à reapresentação

O atacante Neymar não se apresentou ao Paris Saint-Germain, na França, no retorno às atividades do clube no último dia 8. O jogador prolongou as férias no Brasil e irritou a diretoria do clube. Em nota oficial, os dirigentes franceses lamentaram a ausência dele. "Isto foi feito sem autorização prévia do clube", diz o texto. A nota termina com o aviso: "o clube lamenta esta situação e vai, portanto, tomar as medidas apropriadas".

Por outro lado, o pai do jogador garantiu que estava acordado previamente o retorno tardio de Neymar ao time francês. "O motivo é sabido e agendado há um ano com as programações do Instituto (Neymar). A apresentação será no dia 15 (de julho). Sem polêmica. O PSG está informado", afirmou em entrevista ao canal Fox Sports.

2º capítulo - Críticas de Leonardo

O ex-meia Leonardo, atual diretor do clube francês, criticou Neymar em entrevista ao jornal francês Le Parisien. O dirigente lamentou a postura do jogador brasileiro e afirmou que estava clara a vontade do camisa 10 de deixar a equipe para retornar ao Barcelona. "Ele tinha que chegar e não chegou", comentou Leonardo.

"Está claro para todo mundo (o desejo dele de sair). Mas no futebol, você diz uma coisa hoje e outra amanhã. Nós falamos com seu estafe também. A posição está clara para todos os participantes. Mas uma coisa é certa: ele ainda tem três anos de contrato conosco. E como não recebemos proposta, não podemos discutir nada", disse o atual diretor do PSG.

3º capítulo - Atacante no futevôlei

Enquanto na França havia a expectativa pela reapresentação de Neymar ao Paris Saint-Germain, o jogador demonstrava tranquilidade nas férias no Brasil. Em meio ao impasse sobre o futuro no futebol, o craque brasileiro apareceu nas redes sociais uma foto jogando futevôlei em uma quadra no Butantã, em São Paulo. Quem compartilhou uma partida com ele foi o jogador profissional da modalidade, Bello Soares.

4º capítulo - Barcelona contrata Griezmann

Uma outra movimentação do Barcelona no mercado de transferências impactou o impasse sobre Neymar. O clube catalão anunciou a contratação do francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, ao pagar a multa rescisória de R$ 505 milhões. O contrato dele é válido por cinco temporadas, com multa fixada em R$ 3,3 bilhões, maior até mesmo do que a de Lionel Messi, fixada em R$ 2,94 bilhões.

O reforço pode dificultar a possível investida por Neymar. Pelas regras do fair-play financeiro da Uefa, um clube não pode gastar mais do que arrecada. A limitação coloca em risco, portanto, o possível plano do Barcelona de fazer uma nova contratação tão cara ainda nesta janela de transferências do verão europeu.

5º capítulo - Neymar joga na Praia Grande

O atacante participou no último sábado de evento na Praia Grande (SP), em que jogou futebol com convidados e disse estar 100% recuperado da lesão no tornozelo direito sofrida antes da Copa América. Na mesma ocasião, comentou em entrevista ao site Oh My Goal que o momento mais marcante vivido no futebol foi em 2017, ao ter atuação decisiva na vitória por 6 a 1 do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões.

A lembrança de uma derrota tão dolorida para o clube francês gerou polêmica em Paris. Segundo a revista "France Football", o jogador fez uma "nova declaração de guerra" ao seu atual time por relembrar o episódio. Já o jornal "Le Figaro" considerou a passagem como uma "provocação".

6º capítulo - Neymar retorna aos treinos

O jogador se reapresentou ao Paris Saint-Germain no dia 15 após dias de polêmicas e especulações. A pré-temporada começou com exercícios físicos na academia do centro de treinamento do clube. Para definir a situação, ele deve fazer uma reunião com o diretor do clube, o ex-meia Leonardo. Horas antes, o pai do atleta escreveu um desabafo nas redes sociais para defender o camisa 10 pela polêmica gerada pela declaração sobre a vitória do Barcelona em 2017.

"Meu filho em momento algum faltou com respeito ao PSG ou aos atletas que disputaram aquela partida em 2017, alguns deles, seus companheiros de clube atualmente no clube francês. Desde o final daquele jogo até hoje, ele sempre se recorda desta partida como uma das mais importantes da sua carreira", escreveu.