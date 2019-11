Mundial de Clubes 2019: times, local, jogos e mais informações

O Mundial de Clubes da Fifa 2019 se aproxima e a possibilidade de vermos um time do Brasil na competição faz com que a expectativa para a realização do torneio aumente ainda mais entre os brasileiros. Flamengo e River Plate decidem a Libertadores e a penúltima vaga no torneio no dia 23 de novembro, em Lima.

No dia seguinte o Urawa, do Japão, recebe o Al-Hilal, da Arábia Saudita, para decidir o campeão da Liga dos Campeões da AFC (Ásia). No primeiro jogo, os sauditas venceram por 1 a 0 e jogam pelo empate. O Estado faz um resumo sobre as principais dúvidas dos torcedores em relação ao Mundial.

Como funciona o Mundial de Clubes?

O Mundial de Clubes é uma competição organizada pela Fifa e que é disputada por equipes de todas as confederações continentais, além de um time do país-sede. Atualmente, o torneio é disputado em formato mata-mata.

Onde será o Mundial de Clubes 2019?

A edição deste ano vai acontecer no Catar e os jogos serão realizados nos estádios que vão receber a Copa do Mundo de 2022. O país também receberá a edição de 2020 da competição.

Qual a data do Mundial de Clubes 2019?

A competição terá início no dia 11 de dezembro e a decisão acontecerá no dia 21.

Quais times vão disputar o Mundial?

Serão sete times participantes da competição, mas apenas cinco já estão definidos.

Liverpool-Inglaterra (UEFA)

Espérance de Tunis-Tunísia (CAF)

Monterrey-México (Concacaf)

Hienghène Sport-Nova-Caledônia (OFC)

Al-Sadd-Catar (País-sede)

A definir (Conmebol e da AFC)

Quais são os jogos do Mundial

Primeira fase

Jogo 1: Al Sadd x Hienghène Sport-Nova, dia 11, às 15h30

Quartas de final

Jogo 2: Monterrey x Vencedor do Jogo 1, dia 14, às 15h30

Jogo 3: Campeão da Ásia x Espérance de Tunis, dia 14, às 12h

Semifinal

Jogo 4: Vencedor do Jogo 2 x Liverpool, dia 18, às 15h30

Jogo 5: Campeão da Libertadores x Vencedor do Jogo 3, dia 17, às 15h30

Disputa do 5º lugar

Perdedor do Jogo 2 x Perdedor do Jogo 3, dia 17, às 12h30

Disputa do 3º lugar

Perdedor do Jogo 4 x Perdedor do Jogo 5, dia 21, 12h30

Final

Vencedor do Jogo 4 x Vencedor do Jogo 5, dia 21, às 15h30

Quem são os campeões mundiais de clubes da Fifa?

O torneio passou a ser organizado pela Fifa em 2000, em uma espécie de evento-teste, que teve o Corinthians como campeão. Depois, passou a ser disputado todos os anos a partir de 2005. Antes de 2000, houve diversas competições com caráter de Mundial de Clubes. A Fifa diz que o primeiro torneio de dimensão mundial foi a Copa Rio de 1951, vencida pelo Palmeiras.

Em 2017, a Fifa nomeou os campeões da Copa Intercontinental entre 1960 e 2004 como campeões mundiais. O torneio era disputado entre o campeão da Libertadores e o da Liga dos Campeões.

Quais times brasileiros já ganharam o Mundial?

Somando a Copa Rio, Intercontinental e o Mundial de Clubes, a lista de campeões conta com os seguintes clubes:

São Paulo: 3 (1992, 1993 e 2005)

Santos: 2 (1962 e 1963)

Corinthians: 2 (2000 e 2012)

Grêmio: 1 (1983)

Internacional: 1 (2006)

Flamengo: 1 (1981)

Palmeiras: 1 (1951)

Quem ganhou o Mundial de 2018?

O campeão no ano passado foi o Real Madrid, que derrotou na final o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O time árabe surpreendeu e derrotou o River Plate na semifinal. O time argentino acabou em terceiro.

Como será o Mundial a partir de 2021?

Após muitas reuniões e indefinições, a Fifa anunciou que a partir de 2021 o Mundial será disputado com 24 clubes, mas ainda não está definido o formato de classificação para a competição, que será realizada na China.