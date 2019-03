VAR no Paulistão teve polêmica, gol anulado e pênalti marcado em estreia

A primeira rodada da história do Campeonato Paulista em que o VAR foi utilizado teve de tudo um pouco. A nova tecnologia, que permite aos árbitros consultares o vídeo quando tiverem dúvida sobre algum lance, não acabou com a polêmica, pelo contrário, mas serviu para evitar alguns erros, como a não marcação de um pênalti no jogo do Palmeiras e a validação de um gol impedido do Santos. As partidas de Corinthians e São Paulo também tiveram o auxílio tecnológico.

Foram pelo menos seis vezes que a arbitragem consultou o VAR. Em duas delas, o árbitro de campo chegou a ver na sua TV a imagem e nas outras quatro, os responsáveis pelo apito que estavam monitorando os vídeos avisaram o que deveria ser marcado. Lembre como foi o desempenho do VAR nos quatro jogos da semifinal.

Sem dúvida nenhuma, em nenhum dos outros três jogos das quartas de final do Campeonato Paulista, o VAR foi tão assunto quanto na partida entre Novorizontino e Palmeiras. Os palmeirenses ficaram revoltados com o fato do vídeo não ser utilizado na jogada que acabou em gol do time de Novo Horizonte. A equipe alviverde alega que Murilo Henrique teria dominado a bola com o braço antes de chutar, Fernando Prass rebater e Cléo Silva abrir o placar.

A discussão foi parar nas redes sociais, com Federação Paulista e Palmeiras trocando ironias e provocações. O presidente da Comissão de Arbitragem, Ednilson Corona, precisou dar entrevista coletiva para falar sobre a atuação do árbitro Raphael Claus e até hoje muitos palmeirenses ainda acreditam que o lance foi irregular.

Na mesma partida, a arbitragem precisou do vídeo para ver o palmeirense Antônio Carlos cortando um cruzamento com o braço. Raphael Claus chegou a consultar a sua tela com imagens do jogo e marcou, com convicção, o penal, que foi defendido por Fernando Prass.

O Santos derrotou o Red Bull por 2 a 0, mas antes de garantir a vitória, o time de Jorge Sampaoli teve um gol anulado pelo VAR. A jogada aconteceu aos cinco minutos do primeiro tempo, quando Rodrygo deu assistência para Diego Pituca abrir o placar. Enquanto o volante comemorava, o árbitro Douglas Marques das Flores recebia o aviso de seus auxiliares de que o lance foi irregular. Assim, ele invalidou a jogada.

Aos 10 minutos do segundo tempo, o atacante Everton Felipe, do São Paulo, disputa uma bola dentro da área com Jonas, do Ituano e cai no gramado. O árbitro José Claudio Rocha Filho ouve de seus companheiros que estão assistindo a partida pelo vídeo de que não houve nada no lance e por isso, manda a partida seguir.

Aos 3 minutos do segundo tempo, os jogadores do Corinthians reclamaram que o zagueiro Rodrigão teria desviado um chute de Pedrinho com a mão. Os árbitros de vídeo viram a imagem em que claramente a bola bate no lado direito do peito do jogador. Depois, aos 42, Gustavo marcou o gol de empate do Corinthians, após cruzamento de Clayson e a arbitragem demorou alguns minutos para reiniciar a partida, justamente para checar se o atacante corintiano estava em posição legal.