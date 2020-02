Confira os principais jogos da rodada dos campeonatos europeus

O futebol neste final de semana na Europa tem dois destaques: o primeiro são os grandes clássicos a serem disputados, como Barcelona e Real Madrid e Inter de Milão e Juventus; o segundo é a preocupação com o coronavírus, que fará com que cinco jogos do Campeonato Italiano sejam disputados com portões fechados e outras precauções sejam tomadas ao longo do continente.

Na Itália, será disputado o clássico entre Juventus e Inter de Milão. Em caso de vitória da Inter, o time volta à briga pelo título e fica três pontos atrás da rival; já a Juventus precisa vencer para ter a certeza de que seguirá como líder. A partida terá portões fechados por causa da epidemia, assim como outras quatro da rodada. Quem observa o clássico com atenção é a Lazio, que enfrenta o Bologna e pode assumir a liderança se a Juventus perder pontos. Confira todos os jogos.

Sábado, 29 de fevereiro

11h - Lazio x Bologna

14h - Udinese x Fiorentina

16h45 - Napoli x Torino

Domingo, 1º de março

08h30 - Milan x Genoa

11h - Lecce x Atalanta

11h - Parma x SPAL

11h - Sassuolo x Brescia

14h - Cagliari x Roma

16h45 - Juventus x Inter de Milão

16h 45 - Sampdoria x Hellas Verona

Na Espanha, a principal partida da rodada é o clássico entre Real Madrid e Barcelona. Além de toda a rivalidade da partida, o confronto também é decisivo para o torneio, já que os catalães estão dois pontos à frente dos madrilenhos e podem perder a liderança para o rival em caso de derrota. O Atlético de Madrid visita o lanterna Espanyol. Confira todos os jogos.

Sábado, 29 de fevereiro

9h - Eibar x Levante

12h - Valencia x Bétis

14h30 -Leganés x Alavés

17h - Granada x Celta de Vigo

Domingo, 1º de março

08h - Sevilla x Osasuna

10h - Athletic Bilbao x Villarreal

12h - Espanyol x Atlético de Madrid

14h30 - Mallorca x Getafe

17h - Real Madrid x Barcelona

No Inglês, a partida que chama mais atenção é o jogo entre Manchester City e Arsenal - o time de Londres vem de eliminação vexatória na Liga Europa e precisa reagir, enquanto o time de Guardiola busca garantir ao menos o vice-campeonato. O líder Liverpool enfrenta o Watford fora de casa; o Tottenham tem parada dura contra o Wolverhampton; o Chelsea joga contra o vice-lanterna Bournemouth e o Manchester United sai para encarar o Everton. Confira todos os jogos.

Sábado, 29 de fevereiro

09h30 - Brighton x Crystal Palace

12h - Aston Villa x Sheffield United

12h - Bournemouth x Chelsea

12h - Newcastle x Burnley

12h - West Ham x Southampton

14h30 - Watford x Liverpool

Domingo, 1º de março

11h - Everton x Manchester United

11h - Manchester City x Arsenal

11h - Tottenham x Wolverhampton

No Campeonato Francês, Neymar está suspenso por ter sido expulso na última partida, assim, o PSG confia em Cavani para a partida contra o Dijon. Confira todos os jogos.

Sábado, 29 de fevereiro

13h30 - PSG x Dijon

16h - Amiens x Metz

16h - Brest x Angers

16h - Monaco x Reims

16h - Montpellier x Strasbourg

16h - Toulouse x Rennes

Domingo, 1º de março

11h - Nantes x Lille

13h - Bordeaux x Nice

17h - Lyon x Saint-Étienne

No Campeonato Alemão, que tem uma corrida acirrada pelo título, o líder Bayern de Munique sai para jogar contra o Hoffenheim e o segundo colocado RB Leipzig recebe o Bayer Leverkusen; um ponto separa as duas equipes. Correndo por fora, com três pontos a menos que o Bayern, o Borussia Dortmund enfrenta o Freiburg em casa. Confira todos os jogos.

Sábado, 29 de fevereiro

11h30 - Augsburg x Borussia Mönchengladbach

11h30 - Borussia Dortmund x Freiburg

11h30 - Hoffenheim x Manchester United

11h30 - Mainz 05 x Paderborn

14h30 - Colônia x Schalke 04

Domingo, 1º de março

09h 30 - Union Berlin x Wolfsburg

11h30 - RB Leipzig x Bayer Leverkusen

14h - Werder Bremen x Eintracht Frankfurt

Outro torneio que vive uma disputa ponto a ponto, o Campeonato Português tem o líder Benfica (57 pontos) recebendo o Moreirense, enquanto o vice-líder Porto (56 pontos) joga com o Santa Clara fora de casa. Confira todos os jogos.

Sábado, 29 de fevereiro

15h - Rio Ave x Belenenses

17h - Boavista x Gil Vicente

Domingo, 1º de março

12h - Rio Ave x Paços Ferreira

14h 30 - Marítimo x Braga

17h - Vitória de Guimarães x Tondela

Segunda-feira, 2 de março

16h30 - Santa Clara x Porto

17h 45 - Benfica x Moreirense

Terça-feira, 3 de março

17h - Famalicão x Sporting