River Plate x Inter: onde assistir ao vivo, escalação e horário do jogo

River Plate e Internacional se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, pela sexta rodada do Grupo A da fase de grupos da Copa Libertadores.

Onde assistir River x Inter?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports e também pelo aplicativo Fox Play e o Estado fará acompanhamento em tempo real do jogo .

O Inter tem a liderança do grupo com 13 pontos, seguido pelo River com nove, Palestino tem quatro e Alianza Lima apenas um. Assim, a partida desta quarta-feira vale apenas para brasileiros e argentinos melhorarem suas pontuações e terem vantagem na próxima fase.

A escalação do Inter deve ser: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson (Rithely), Patrick, Sarrafiore e Nico López; Paolo Guerrero.

River Plate deve jogar com Armani; Camilo Mayada, Martínez Quarta (Rojas), Pinola (Lollo) e Angileri; Ponzio (De la Cruz); Fernández, Pérez e Palacios; Julián Alvarez e Pratto.

O time comandado por Odair Hellmann vem de derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, resultado que o deixou na 15ª colocação. Após enfrentar o River, a equipe gaúcha recebe o Cruzeiro, domingo, no Beira-Rio.

Quanto ao River Plate, a equipe argentina goleou o modesto Aldosivi por 6 a 0, na última sexta-feira, pela Copa da Superliga e se classificou para as quartas de final do torneio.

