Peñarol x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Libertadores

O Flamengo tem uma decisão nesta quarta-feira, contra o Peñarol, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Campeón Del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai. As duas equipes se enfrentam pela sexta e última rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

Onde assistir Peñarol x Flamengo?

O clássico terá a transmissão dos canais SporTV e da TV Globo (para todo o Brasil, exceto os estados de São Paulo e Paraná), além de transmissão online pelos aplicativos SporTV Play e Globo Play. O Estado ainda fará minuto a minuto da partida .

O Fla lidera o grupo com os mesmos nove pontos do Peñarol, que aparece em segundo pelo saldo de gols. Logo abaixo está a LDU, com sete, e que recebe o eliminado San José-BOL no mesmo horário. Para se classificar, o time de Abel Braga precisa apenas de um empate. Se perder, só conseguirá a classificação se a LDU não derrotar o San José.

O técnico Abel Braga resumiu o que significa a partida em apenas uma frase, durante entrevista coletiva dada após o empate por 1 a 1 com o São Paulo, na última rodada do Brasileirão: "É o jogo do semestre". De fato, se for eliminado, o time carioca deve entrar em uma grande crise.

O Peñarol também depende apenas de suas forças e apostará no apoio da torcida para se classificar. O tradicional clube ainda lidera o Campeonato Uruguaio com 26 pontos, quatro a mais que o Fénix e no último sábado derrotou fora de casa o River Plate por 2 a 0 pela competição nacional.

