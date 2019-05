Botafogo-PB x Náutico: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Nordeste

Botafogo-PB e Náutico se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília). A partida válida pela semifinal da Copa do Nordeste acontece no Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba.

Onde assistir ao vivo Botafogo-PB x Náutico?

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV Fox Sports e também terá transmissão online pelo site Live FC e pelo aplicativo Fox Play .

Depois de passar pelo CSA, chegou a vez do Botafogo-PB encarar o Náutico por uma vaga na final do torneio. Entre todos os semifinalistas, que inclui também Fortaleza e Santa Cruz, o clube paraibano é o que tem a melhor campanha: é o único time ainda invicto na competição.

O Náutico entra em campo na casa do rival com três desfalques já confirmados: o volante Josa está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atacante Thiago está com a seleção brasileira sub-18 e o zagueiro Diego Silva, vetado pelo Departamento Médico.

Além deles, o Timbu tem outras dúvidas: o lateral Hereda e os atacantes Jorge Henrique e Robinho. Mas nem todas as notícias são negativas, os meias Danilo Pires e Maílson foram liberados pelo DM e devem estar à disposição do técnico Márcio Goiano.

Saiba como ver outros jogos da semana

QUARTA-FEIRA

Peñarol x Flamengo (Libertadores)

Grêmio x Universidad Católica (Libertadores)

Palmeiras x San Lorenzo (Libertadores)

Cruzeiro x Emelec (Libertadores)

QUINTA-FEIRA

Chelsea x Frankfurt (Liga Europa)

Valencia x Arsenal (Liga Europa)

Boca Juniors x Athletico-PR (Libertadores)

Fortaleza x Santa Cruz (Copa do Nordeste)