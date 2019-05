Chelsea x Frankfurt: onde assistir ao vivo ao jogo pela Liga Europa

Chelsea e Eintracht Frankfurt se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres, no jogo de volta das semifinais da Liga Europa.

Onde assistir ao vivo Chelsea x Frankfurt?

Chelsea x Eintracht Frankfurt terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports 2 e é possível assistir online pelo Fox Play . O Estado terá minuto a minuto do confronto .

Na partida de ida, em Frankfurt, as duas equipes empataram por 1 a 1. O Eintracht tentará buscar a vaga e, ao mesmo tempo, apagar a goleada por 6 a 1 sofrida no fim de semana diante do Bayer Leverkusen, pelo Campeonato Alemão.

O Chelsea vive um momento conturbado fora de campo. A Fifa anunciou nesta quarta-feira que rejeitou recurso do clube contra a proibição imposta em fevereiro de contratar jogadores nas duas próximas janelas de transferências na Europa.

Assim, o clube inglês segue sem permissão para acertar com reforços até julho de 2020, por infringir os regulamentos na contratação de atletas menores de idade.

