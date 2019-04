Sport x Náutico: como assistir ao vivo online e na TV e horário do jogo

Com vantagem de ter vencido o primeiro jogo, o Sport recebe o Náutico neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, pelo confronto de volta da decisão do Campeonato Pernambucano. No primeiro duelo, o Leão da Ilha venceu por 1 a 0.

Onde assistir ao vivo Sport x Náutico?

Sport x Náutico terá transmissão da TV Globo Nordeste, do canal SporTV 2 e do canal Premiere. Ainda é possível acompanhar online pelos aplicativos Globo Play e Premiere Play (para quem está em Pernambuco).

A conta da decisão é simples. O Sport joga por um empate para ser campeão. O Náutico precisa vencer por dois ou mais gols para conquistar o título. Se vencer por um gol de diferença, o Timbu leva a decisão para as penalidades. Não existe gol qualificado, ou seja, a quantidade de gols feitos em casa ou fora não tem pesos diferentes.

Os dois clubes pernambucanos estão focados na disputa do Estadual e na preparação para o Brasileiro. O Sport estreia na Série B contra o Oeste, dia 26, enquanto o Náutico enfrenta o ABC, dia 28, pela Série C.

