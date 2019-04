Avaí x Chapecoense: como assistir ao vivo online e pela TV ao jogo

Avaí e Chapecoense se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela decisão do Campeonato Catarinense.

Onde assistir Avaí x Chapecoense?

Avaí x Chapecoense terá transmissão do canal online FC Play e da NSC TV (afiliada da TV Globo).

Em caso de empate no tempo normal, o campeão será definido nos pênaltis. A única vantagem do Avaí pela melhor campanha no campeonato é decidir o título estadual em sua casa. A Chape vive boa fase e venceu o Corinthians por 1 a 0 na última quarta-feira, pela Copa do Brasil.

O técnico Ney Franco, no entanto, não poderá contar com os atacantes Victor Andrade de Rildo, machucados. Os dois só devem voltar a jogar no próximo fim de semana.

