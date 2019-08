Acompanhe a corrida contra o tempo de Neymar para definir o seu futuro

Onde Neymar jogará nesta temporada é um grande mistério. O atacante chegou ao PSG em 2017 com contrato válido até 2022, mas já deixou claro que não deseja permanecer no clube francês. Assim, deu-se início a uma novela que precisa acabar até o dia 2 de setembro, data que fecha a janela de transferência europeia.

O Estado resolveu mostrar, dia a dia, como andam as negociações ou especulações sobre o futuro do atleta, que já ficou ausente dos dois primeiros jogos do PSG e a cada dia parece mais sem clima para permanecer no time de Mbappé, Thiago Silva e companhia. Embora não esteja jogando, ele foi convocado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira nos amistosos contra a Colômbia e Peru.

19 DE AGOSTO, SEGUNDA-FEIRA

De acordo com o jornal "As", da Espanha, a Juventus entrou forte na briga para contratar Neymar. O jornal espanhol informa que o clube italiano ofereceu o meia argentino Dybala e mais 100 milhões de euros (R$ 448 milhões) pelo jogador. O diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici, está diretamente em contato com o diretor técnico do PSG, Leonard, para fechar negócio.

Ainda de acordo com o jornal, o clube italiano ofereceu a Neymar o mesmo salário que ele recebe na França: 37 milhões de euros (R$ 166 milhões) por temporada. O valor é superior aos 31 milhões de euros R$ 139 milhões) que o atacante português Cristiano Ronaldo ganha por ano. Anteriormente, o brasileiro foi comentado no Barcelona e no Real Madrid, mas as conversas não evoluíram.