Barcelona x Getafe: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Espanhol

Barcelona e Getafe se enfrentam neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), no estádio Camp Nou, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol. Esta será a primeira partida da equipe catalã após a goleada por 4 a 0 frente ao Liverpool, na Inglaterra, e a humilhante desclassificação da Liga dos Campeões do torneio.

Transmissão ao vivo de Barcelona x Getafe

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports Premium e também é possível assistir online pelo aplicativo e site da Fox Play .

Com o título assegurado há algumas rodadas, o Barcelona apenas cumpre tabela no nacional. Na última partida, os comandados de Ernesto Valverde perderam por 2 a 0 para o Celta de Vigo.

Naquela oportunidade, vários jogadores reservas tiveram chance de atuar. A diretoria culé tem aproveitado essas oportunidades para observar carências no elenco para a próxima temporada.

Já o Getafe entra no confronto de olho em uma vaga na Liga dos Campeões 2019/2020. Com campanha surpreendente, os Azulones, como são conhecidos na Espanha, ocupam a quarta posição na tabela de classificação, com 58 pontos ganhos, lugar que garante o último posto do país na próxima edição da principal competição europeia de clubes. A equipe é seguida de perto por Valência e Sevilla, ambos com 55 pontos.

Veja os jogos do final de semana

SÁBADO

Angers x PSG (Francês)

Goiás x Ceará (Brasileirão)

Sport x Figueirense (Série B)

DOMINGO

Liverpool x Wolverhampton (Inglês)

Brighton x Manchester City (Inglês)

Real Sociedad x Real Madrid (Espanhol)

Inter x Cruzeiro (Brasileirão)

Atlético-MG x Palmeiras (Brasileirão)

Athletico-PR x Bahia (Brasileirão)

Santos x Vasco (Brasileirão)

Fortaleza x São Paulo (Brasileirão)

Avaí x CSA (Brasileirão)