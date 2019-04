Deportivo Lara x Cruzeiro: onde assistir na TV e online e horário do jogo

Com a liderança do grupo assegurada, o Cruzeiro vai até a Venezuela enfrentar o Deportivo Lara nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), o estádio Metropolitano de Lara, pela quinta rodada do Grupo B da Copa Libertadores da América.

Onde assistir ao vivo Deportivo Lara x Cruzeiro?

A partida terá transmissão pelo canal SporTV e também é possível ver online pelo site do Sportv e pelo aplicativo SporTV Play. O Estado fará minuto a minuto do jogo.

O Cruzeiro não poderia estar vivendo um momento melhor. Único dos clubes da Série A e B do Brasileiro a estar invicto na temporada, a equipe mineira lidera o Grupo B com 12 pontos, sendo que marcou oito gols e não sofreu nenhum. Para completar, o time de Mano Menezes acaba de ser campeão mineiro derrotando o rival Atlético, no último domingo.

Já o Deportivo Lara aparece em segundo no grupo, com cinco pontos, tendo o Emelec em terceiro com três e o Huracán na lanterna com um. O Lara vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Venezuelano e ocupa a 10ª colocação na competição, dentre 20 clubes participantes.

