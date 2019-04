Manchester United x Manchester City: onde assistir ao vivo na TV

Manchester City e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio Old Trafford, em jogo atrasado da 31ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir United x City?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil. O Estado fará minuto a minuto do clássico .

O City entra em campo com a possibilidade de assumir a liderança do Inglês. O time de Guardiola tem 86 pontos, dois a menos que o Liverpool, que tem um jogo a mais. Já o United aparece em sexto e precisa da vitória para entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

No último sábado, o City derrotou o Tottenham por 1 a 0. Já o Manchester United foi surpreendido e acabou sendo goleado por 4 a 0 pelo Everton.

