Getafe x Real Madrid: como assistir ao vivo na TV e online ao jogo

Getafe e Real Madrid se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), no encerramento da 34ª rodada do Campeonato Espanhol, próximos na tabela, mas com objetivos um pouco distintos.

Getafe x Real Madrid terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Premium e é possível assistir online pelo site ou aplicativo da Fox Premium .

Real entra em campo com 64 pontos e em busca de mais uma vitória para ficar em posição bem confortável e deixar encaminhada sua classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Na rodada passada, o Real derrotou o Athletic de Bilbao por 3 a 0, em casa.

Quanto ao Getafe, a equipe vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Sevilla, que briga diretamente por uma vaga para a Liga dos Campeões da próxima temporada. O Valencia é outro que também está perto na luta para ficar com a quarta vaga, já que a tendência é que Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid fiquem com as outras três posições.

