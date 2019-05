Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações

O Corinthians visita o Athlético-PR neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro vem de derrota para o Flamengo na Copa do Brasil e deve poupar alguns de seus titulares por causa da maratona de jogos. O Athletico empatou sem gols com o Fortaleza também pelo torneio mata-mata.

Corinthians x Athetico terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para São Paulo) e também é possível assistir online pelo site e aplicativo Globo Play. O Estado vai fazer minuto a minuto da partida.

O Corinthians precisa abrir os olhos na competição, pois vem de dois empates consecutivos e é o atual 12º colocado. O Athletico-PR vem de vitória sobre o Bahia por 1 a 0 e está em sexto.

Escalações Athletico-PR x Corinthians

Athletico-PR: Santos; Erick, Bambu, Lucas Halter e Márcio Azevedo (Renan Lodi); Wellington, Léo Cittadini e Tomás Andrade; Thonny Anderson, Braian Romero e Marcelo Cirino (Rony).

Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Mateus Vital, Sornoza e Clayson; Boselli.

O técnico Fábio Carille ainda não definiu o time que irá a campo, mas deverá poupar os jogadores mais desgastados pois na próxima quinta-feira receberá o Deportivo Lara na arena em Itaquera pela segunda fase da Copa sul-americana. O Athletico-PR terá a semana livre porque as oitavas da Libertadores acontecerão somente depois da pausa para a Copa América - o time paranaense enfrentará o Boca Juniors.