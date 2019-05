Vasco x Avaí: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

Vasco e Avaí se enfrentam neste domingo, às 19 horas (horário de Brasília), no estádio de São Januário, no Rio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Vasco x Avaí terá transmissão ao vivo do canal Premiere e do Sportv. Também é possível assistir online pelo site e aplicativo Premiere e SporTV Play . O Estado fará minuto a minuto do jogo.

Escalações de Vasco x Avaí

Vasco: Sidão; Cláudio Winck, Leandro Castán, Werley e Henrique; Lucas Mineiro, Andrei, Raul, Yago Pikachu; Marrony (Rossi) e Maxi Lopez.

Avaí: Vladimir; Iury, Ricardo, Betão e Luan Pereira; João Paulo, Leandro Pereira Mosquera e Pedro Castro; Getúlio e Daniel Amorim.

Os times ocupam as duas últimas posições do Brasileirão, com a equipe carioca sendo a lanterna, com apenas um ponto somado, enquanto o clube catarinense está com dois.

Vindo de derrota por 3 a 0 para o Santos, domingo, no Pacaembu, o Vasco terá como principal atração a estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo, que iniciou o seu trabalho à frente do clube na segunda-feira.

Também ainda sem vencer no Brasileirão, o Avaí soma sete jogos consecutivos sem triunfar na temporada e vai reencontrar o time que o eliminou na terceira fase da Copa do Brasil.