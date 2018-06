Resumo da Copa do Mundo 2018: Classificações de Portugal e Espanha marcam o 12º dia

Após os resultados dos jogos de hoje (segunda-feira), Uruguai, Rússia, Portugal e Espanha são as primeiras seleções classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo. O quarteto garantiu a classificação nesta segunda-feira, no 12º dia do Mundial da Rússia. O Egito se despediu da competição com derrota para a Arábia Saudita, mas entrou para a história do Mundial por ter escalado o jogador mais velho na história do torneio. Na seleção brasileira, Tite deve mexer no time e um bar aproveita a fama de Neymar para atrair clientes. Veja estas e outras curiosidades do dia.

+ Técnico da Nigéria quer aproveitar problemas da Argentina para se classificar

+ Suíços escapam de suspensão por gesto político e são apenas multados pela Fifa

+ Juan Carlos Osorio canta música romântica com artista mexicano

Veja do que precisam as seleções para se classificar às oitavas

A terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta segunda-feira com seis seleções já com vaga assegurada, oito eliminadas e outras 18 ainda em busca de classificação, entre elas, grandes potências como Brasil, Alemanha, Espanha e Argentina. Veja a situação de cada um dos grupos e o que precisa acontecer para as seleções se classificarem.

Espanha empata e avança na ponta do grupo

Sem vencer e sem convencer, a Espanha contou com o VAR e o empate entre Portugal e Irã para se classificar na primeira colocação do Grupo B da Copa do Mundo nesta segunda-feira. Mesmo decepcionando novamente o seu torcedor e ficando apenas no 2 a 2 com Marrocos, em Kaliningrado, os comandados de Fernando Hierro garantiram a liderança da chave.

Cristiano Ronaldo perde pênalti, Portugal empata, mas passa

Em um dia apagado de Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal saiu na frente contra o Irã, dominou o jogo, mas cedeu o empate por 1 a 1 no final e esteve perto de levar a virada nos acréscimos, nesta segunda-feira, em Saransk. Apesar do tropeço, que contou até com pênalti perdido pelo astro do Real Madrid, o time português avançou às oitavas de final, quando enfrentará o Uruguai.

Uruguai 100% bate a anfitriã e acaba como líder

O Uruguai passou sem dificuldades pela anfitriã Rússia, calou o estádio em Samara e garantiu a classificação como líder do Grupo A nesta segunda-feira. Com gols de Suárez e Cavani, a seleção sul-americana guardou para o fechamento da primeira fase sua melhor atuação na Copa do Mundo até o momento, fez 3 a 0 e mostrou que pode incomodar os principais candidatos ao título.

Arábia Saudita marca no último minuto, vence Egito e quebra tabu em Copas

No jogo de eliminados do Grupo A, ganhou quem teve mais vontade durante os 90 minutos. A Arábia Saudita lutou até o fim contra um Egito que teve pouca vontade dentro de campo e esteve lidando com turbulências internas relacionadas ao seu craque, Mohamed Salah, e venceu por 2 a 1 no apagar das luzes. O resultado sela a primeira vitória saudita em 24 anos. O jogo entrou para a história dos Mundiais. O goleiro egípcio Essam El Hadary se tornou o jogador mais velho a atuar em uma partida na história do torneio, com 45 anos.

Bar oferece 'dose grátis' a cada queda de Neymar

Se o time do Brasil não tem desempenhado um futebol que agrade a maioria dos torcedores nos dois primeiros jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, o comércio segue tentando lucrar com a exibição das partidas da seleção a todo custo. Um bar anunciou que dará bebidas grátis a cada queda de Neymar dentro de campo.

Mudanças na seleção brasileira

Ainda em busca de um nível de atuação melhor após desempenho irregular da seleção brasileira nos dois primeiros jogos na Copa do Mundo, o técnico Tite aproveitou o treinamento fechado desta segunda-feira em Sochi para testar alternativas visando o duelo com a Sérvia, quarta, em Moscou, pela rodada final do Grupo E. E ele observou uma formação sem Gabriel Jesus, com Neymar mais avançado e Fernandinho entre os titulares.

'Marmelada' da Alemanha fez a Fifa adotar jogos simultâneos

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo tem dois jogos ao mesmo tempo por causa de uma 'marmelada' criada pelas seleções de Alemanha e Áustria na Copa de 1982, na Espanha, e também por Argentina e Peru terem feito algo parecido no Mundial de 78. Até a Copa de 1982, os jogos eram realizados em horários e até dias diferentes e a alteração ocorreu na Copa de 86, no México.

As 20 melhores comparações de sósias desta Copa do Mundo

Messi, Mascherano, Ochoa, entre outros, parecem sósias de personalidades dos mais variados mundos. Veja as fotos. Parece?

Veja como foram os outros dias da Copa do Mundo

12º dia

11º dia

10º dia

9º dia

8º dia

7º dia

6º dia

5º dia

4º dia

3º dia

2º dia

1º dia

Copa do Mundo AO VIVO

Acompanhe aqui outras notícias sobre o Mundial na Rússia minuto a minuto.