Resumo da Copa do Mundo 2018: Alemanha renasce e crise da Argentina marcam o décimo dia

A Alemanha mostrou sua força e o peso de sua camisa e derrotou, de forma heróica, a Suécia por 2 a 1, neste sábado, e embolou o grupo F, que tem as quatro seleções com chances de classificação. Já na Argentina, jogadores vivem péssimo relacionamento com o técnico Jorge Sampaoli e querem a demissão do treinador. Enquanto isso, Tite perde Douglas Costa para o duelo com a Sérvia e seleção brasileira terá desfalques na próxima rodada.

México bate Coreia do Sul e encaminha vaga às oitavas

O México está com um pé nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Neste sábado, os mexicanos mostraram novamente um bom futebol e venceram a Coreia do Sul por 2 a 1, na Arena Rostov, em duelo da segunda rodada do Grupo F.

Douglas Costa sente lesão e desfalca o Brasil contra a Sérvia

A seleção brasileira sofreu nova baixa para o seu próximo compromisso na Copa do Mundo. Neste sábado, o médico Rodrigo Lasmar explicou que o meia-atacante Douglas Costa vai desfalcar a equipe no duelo da próxima quarta-feira com a Sérvia, em Moscou, pela última rodada do Grupo E. Quem também se recupera de lesão é o técnico Tite. Quanto a Neymar, ele está "totalmente recuperado" da cirurgia no quinto metatarso e também não possui qualquer outro problema na região do pé direito. Foi o que assegurou o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

Seleção argentina x Sampaoli

A relação entre jogadores e o técnico Jorge Sampaoli é das piores possíveis na seleção argentina. Segundo o jornal Clarín, um grupo de atletas, contando com Lionel Messi, pediu para a AFA a demissão do treinador antes mesmo da partida contra a Nigéria, terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Enquanto isso, a Fifa se declarou chocada com as imagens violentas de torcedores argentinos dando uma surra em croatas após a derrota da Argentina por 3 a 0, na quinta-feira-passada.

Mais um show da Bélgica

Romelu Lukaku provou neste sábado que é um dos candidatos a conquistar a artilharia da Copa do Mundo da Rússia. Com classe, precisão e presença de área, marcou dois gols ainda no primeiro tempo e ajudou a Bélgica a vencer a Tunísia por 5 a 2, no estádio do Spartak, em Moscou, pela segunda rodada do Grupo G do mundial. Além dele, o meia Eden Hazard também fez excelente partida e marcou os outros dois gols da equipe. Com o resultado, os belgas carimbaram a passagem para as oitavas de final. Já os tunisianos dependem de uma improvável combinação de resultados para alcançar a segunda fase da competição. Apesar da euforia por mais uma boa vitória, há preocupação na Bélgica. O artilheiro Lukaku pode ser desfalque, por lesão.

Pelé islandês

O islandês Ragnar Sigurdsson protagonizou um lance chocante na partida desta sexta-feira diante da Nigéria. Na jogada que resultou o gol, o zagueiro levou uma joelhada de Musa na cabeça e precisou de atendimento. O jogador foi substituído no segundo tempo e depois do término da partida disse estar confuso. De acordo com o técnico Heimir Hallgrímsson, Ragnar teve uma amnésia e ele aproveitou para brincar com a situação.

