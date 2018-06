Resumo da Copa do Mundo 2018: Show de Kane e Colômbia viva marcam o 11º dia

O 11º dia e último de jogos válidos pela segunda rodada contou com um show da Inglaterra, que goleou o Panamá por 6 a 1 tendo Harry Kane como protagonista, com três gols marcados, mas teve também a Colômbia conquistando seu primeiro resultado positivo, a seleção brasileira protegendo Neymar e mais um caso de assédio sexual, dentre outros assuntos.

Com o térmimo da segunda rodada, algumas seleções já garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo e outras sabem que vão se despedir na próxima rodada no Mundial. Seis equipes já carimbaram a vaga para a próxima fase: Rússia, Uruguai, França, Croácia, Bélgica e Inglaterra. E outras oito não têm mais chances de seguir adiante: Egito, Arábia Saudita, Marrocos, Peru, Costa Rica, Tunísia, Panamá e Polônia. Veja mais aqui.

Neymar protegido na seleção brasileira

Criticado pelo excesso de individualismo, que o torna alvo preferencial de faltas dos adversários, e frequentemente demonstrando irritação com o árbitro, Neymar passou a contar com uma blindagem vinda de colegas da seleção brasileira e do próprio técnico Tite. Após a partida de sexta-feira, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo, todos os jogadores do time que deram entrevistas fizeram questão de defender o atacante, que desabou a chorar no gramado após a vitória sobre os costa-riquenhos. O lateral-direito Fagner também saiu em defesa do jogador.

Ele disse 'não' à seleção brasileira e brilha na Rússia

O lateral Mário Fernandes tem uma trajetória bastante peculiar no futebol mundial. Em 2011, ele recusou uma convocação da seleção brasileira na época do técnico Mano Menezes sem grandes explicações. Meses depois, voltou a ser chamado por Dunga, jogou duas partidas, mas decidiu se naturalizar russo. Virou titular. Hoje, é um dos destaques da seleção anfitriã que está classificada à próxima fase. Embora tenha sido acolhido no novo país, afirma que se arrepende de ter dito “não” ao Brasil.

Inglaterra goleia, Kane dá show e pede música

A seleção inglesa alcançou neste domingo sua maior vitória em Copas do Mundo. O time comandado por Gareth Southgate passeou em campo e goleou o Panamá por 6 a 1 em Nijni Novgorod, em partida válida pelo Grupo G. Destaque da goleada da Inglaterra sobre o Panamá, Harry Kane marcou três gols, se tornou artilheiro da Copa do Mundo e entrou na moda dos jogadores brasileiros. Ao final do jogo, o astro da seleção inglesa pediu música no Fantástico, da TV Globo.

Fiasco polonês e Colômbia viva

Depois de uma decepcionante derrota na estreia, a seleção da Colômbia mostrou força em sua reação na Copa do Mundo da Rússia. Neste domingo, o time de James Rodríguez e Falcao Garcia aplicou 3 a 0 na Polônia, em Kazan, e se manteve viva no Grupo H. O resultado eliminou o time europeu, cabeça de chave do grupo, e deixou os colombianos mais perto das oitavas de final.

Em jogo marcado por recordes, Japão e Senegal empatam

Em jogo equilibrado, entre duas equipes obedientes taticamente, as seleções de Japão e Senegal empataram por 2 a 2 neste domingo, em Ecaterimburgo, e perderam a chance de dar um passo gigantesco rumo às oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. A partida foi marcada por quebras de recordes dos dois lados.

Brasileiro preso na Rússia aguardará extradição em São Petersburgo

O brasileiro que estava foragido e foi preso durante um jogo da seleção brasileira na Rússia vai aguardar seu processo de extradição em São Petersburgo. Informações prestadas pelas autoridades brasileiras na Rússia indicaram que o brasileiro é Rodrigo Vicentini e, se condenado, poderia pegar uma pena de treze anos de prisão.

Repórter da Globo é assediada ao vivo na Rússia: 'me sinto indefesa'

A repórter Júlia Guimarães, da Globo, foi mais uma vítima de assédio da Rússia, sede da Copa do Mundo. A jornalista foi assediada ao vivo por um torcedor neste domingo, antes da partida entre Japão e Senegal.

