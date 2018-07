Resumo da Copa do Mundo 2018: definição de todos confrontos das oitavas marca o 15º dia

Quatro jogos realizados nesta quinta-feira encerraram a fase de grupos da Copa do Mundo, com destaque para a classificação da Colômbia e Japão e o duelo entre Bélgica e Inglaterra na luta pelo primeiro lugar. Já estão definidos todos os confrontos das oitavas de final e a boa notícia da seleção brasileira é que o lateral-esquerdo Marcelo parece se recuperar antes do duelo contra o México, na segunda-feira. Uma tragédia no interior de São Paulo durante a comemoração da vitória do Brasil sobre a Sérvia, desabafo de Rivaldo e vergonha da imprensa alemã com sua seleção estão entre as principais notícias do dia.

Com o Brasil, veja quais são os jogos e horários das oitavas de final

Os quatro últimos jogos da fase de grupos foram disputados nesta quinta-feira e, assim, foi conhecido todos os 16 times classificados para as oitavas de final do Mundial. A disputa mata-mata inicia no sabádo. Veja o horário e jogos da próxima fase.

Marcelo apresenta 'boa melhora' de dores nas costas

A participação de Marcelo no confronto entre Brasil x México, segunda-feira, às 11h pelas oitavas de final da Copa do Mundo, continua sendo incerta, mas a assessoria de imprensa da seleção brasileira comunicou nesta quinta-feira que o lateral-esquerdo apresentou "boa melhora" do problema lombar que o tirou logo nos minutos iniciais do confronto de quarta com a Sérvia. E por falar em Sérvia, uma torcedora morreu durante a comemoração da vitória após se ferir com uma taça de cristal.

Rivaldo ironiza Alemanha: 'Essa era a seleção que nós devíamos nos espelhar?'

Um dos destaques da seleção brasileira campeão do mundo em 2002, o ex-meia Rivaldo aproveitou a eliminação da Alemanha para ironizar as críticas contra o time do Brasil após a Copa de 2014 e ainda defendeu os treinadores brasileiros.

Japão se classifica às oitavas por ter menos cartões do que Senegal

Depois de duas boas atuações, a seleção do Japão decepcionou e foi superada pela já eliminada Polônia por 1 a 0 nesta quinta-feira, em Volgogrado, pela rodada final do Grupo H da primeira fase da Copa do Mundo da Rússia. Os japoneses, porém, estão nas oitavas de final do Mundial graças à Colômbia, que venceu o Senegal pelo mesmo placar, em Samara, e ao critério disciplinar que serviu para definir a sua classificação.

Bélgica vence Inglaterra e continua 100% na Copa

Em jogo de classificados, com cara de amistoso, a Bélgica derrotou a Inglaterra por 1 a 0 nesta quinta-feira, em Kaliningrado, e garantiu o primeiro lugar do Grupo G da Copa do Mundo da Rússia. Januzaj marcou o único gol da partida, que quase definiu as posições na chave com base no critério de cartões amarelos. No outro jogo do grupo, a Tunísia derrotou o Panamá por 2 a 1, em duelo de duas seleções que já estavam sem chances de classificação na competição.

Mina marca e classifica a Colômbia

A Colômbia suou muito, mas garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo nesta quinta-feira. Em Samara, a seleção contou mais uma vez com a estrela do zagueiro-artilheiro Mina para superar Senegal pelo placar mínimo, 1 a 0, e celebrar a ida à próxima fase do torneio pela segunda vez seguida. Pior para os senegaleses, que perderam a vaga graças aos critérios disciplinares.

Embaixador da Coreia do Sul vira tequila no gargalo em festa com mexicanos

Se os brasileiros ficaram felizes com a eliminação precoce da Alemanha imaginem os mexicanos, que foram beneficiados diretamente pela vitória da Coreia do Sul. Vídeos mostram os torcedores pulando e entoando versos como “Irmãos coreanos, já são mexicanos”. O embaixador, inclusive, caiu nos braços dos torcedores e chegou a virar uma dose de tequila direto da garrafa ao som do canto. Destaque da seleção da Coreia do Sul na Copa do Mundo, Son Heung-min é protagonista de uma campanha em seu país para que ele não tenha que servir o exército, como determina a lei sul-coreana. Uma petição na internet pede para ele seja liberado da obrigação e possa continuar atuando profissionalmente.

Jornal alemão refaz manchete do 7 a 1 após eliminação: 'sem palavras'

A eliminação precoce da seleção da Alemanha da Copa do Mundo foi o tom das capas das principais publicações do mundo. Atual campeã, a equipe perdeu por 2 a 0 para a Coreia do Sul e foi eliminada do torneio na Rússia. Um dos periódicos, porém, se destacou ao recriar a manchete do 7 a 1.

Saiba o time preferido de Messi no videogame. Não é o Barcelona

Lionel Messi desencantou na partida contra a Nigéria e ajudou a Argentina a se classificar para a próxima etapa da Copa do Mundo: as oitavas de final contra a França. Pablo Zabaleta, ex-companheiro de seleção do craque, revelou alguns hábitos do argentino em entrevista à BBC Sport.

Valdivia dança música de Wesley Safadão após vitória da seleção brasileira

Valdivia estava presente em campo pelo Chile nas duas últimas edições da Copa do Mundo. Em 2018 na Rússia, no entanto, o jogador não foi convocado e está atuando como comentarista de uma televisão chilena. Após a vitória da seleção brasileira em cima da Sérvia, o ex-meia do Palmeiras se soltou ao som de Wesley Safadão.

