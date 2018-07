Resumo da Copa do Mundo 2018: Classificação no sufoco da Argentina marca o 13º dia

No sufoco e com a sua tradicional garra, a seleção da Argentina derrotou a Nigéria hoje (terça-feira) e conseguiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. O time comandado por Jorge Sampaoli conquistou a vaga pelo grupo D. No grupo C, a Dinamarca confirmou o favoritismo e avançou após um empate sem graça com a França. Na seleção brasileira, Tite defende o choro de seus jogadores e o Canarinho Pistola parece ter conquistado até o treinador. Resultados dos jogos de hoje (terça-feira): Dinamarca 0 x 0 França, Austrália 0 x 2 Peru, Nigéria 1 x 2 Argentina e Islândia 1 x 2 Croácia.

Messi marca e Argentina se classifica no sufoco

A Argentina está viva na Copa da Rússia. Com um gol aos 40 minutos do segundo tempo, a equipe de Messi venceu a Nigéria por 2 a 1 em São Petersburgo nesta terça-feira. O resultado dramático foi suficiente para a equipe bicampeã mundial se classificar às oitavas de final como segunda colocada do Grupo D. A Argentina foi favorecida pela vitória da Croácia sobre a Islândia por 2 a 1 no outro jogo da chave. Messi, escolhido o melhor em campo, fez um gol e acertou uma cobrança de falta na trave. E continua na Copa do Mundo. Nas arquibancadas, Diego Maradona fica transtornado durante a comemoração do segundo gol. E, como de praxe, os brasileiros fizeram a festa durante o jogo e tiraram sarro com a quase eliminação do rival.

Croácia elimina a Islândia

Uma das sensações desta Copa do Mundo, a Islândia parou pelo caminho e foi eliminada na fase de grupos na Rússia. Nesta terça-feira, a estreante precisava vencer a classificada Croácia em Rostov para sonhar com a vaga nas oitavas, mas foi derrotada por 2 a 1 e viu cair por terra o sonho de avançar no torneio. Melhor para os croatas, que mantiveram os 100% de aproveitamento e confirmaram a liderança do Grupo D. No outro jogo do grupo, a Argentina bateu a Nigéria com um gol no fim e também se classificou.

Veja do que precisam as seleções para se classificar às oitavas

A terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começou na segunda-feira com algumas seleções já garantidas nas oitavas de final e outras eliminadas. Entre as grandes potências que iniciaram a terceira rodada ainda em busca da vaga estão Brasil e Alemanha. Veja a situação de cada um dos grupos e o que precisa acontecer para as seleções se classificarem.

Tite nega mudanças na seleção e defende choro dos jogadores

O técnico Tite afirmou que não vai promover mudanças na equipe titular para o jogo desta quarta, contra a Sérvia, pela Copa do Mundo da Rússia. A escalação da seleção brasileira será a mesma do último jogo, a vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica, apesar de nos últimos dias o treinador ter ensaiado nos trabalhos em Sochi possíveis mudanças. O treinador explicou que decidiu manter Paulinho e Willian por causa da trajetória da dupla.

Novo Tolima na vida de Tite?

O risco de eliminação do Brasil na Copa do Mundo da Rússia não tirou o bom humor do técnico Tite. O treinador comentou que uma derrota e o possível vexame de ser eliminado precocemente levam a situação se assemelhar à enfrentada por ele no comando do Corinthians, em 2011, diante do Tolima.

'Vaquinha' para pagar multas dos suíços

O primeiro-ministro da Albânia, Edil Rami, lançou nesta terça-feira (26) uma campanha para arrecadar fundos e pagar a multa imposta pela Fifa a aos jogadores suíços Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri por seus gestos de apoio à Albânia durante comemoração de um gol na Copa do Mundo da Rússia. Já o técnico da Suíça diz que a seleção esqueceu as comemorações e que quer pensar apenas em futebol.

Adeus com gol de Guerrero

O Peru teve a despedida considerada perfeita pelos mais de 20 mil torcedores que viajaram até a Rússia para acompanhar a sua seleção. Com gols de Carrillo e do ídolo Guerrero, derrotou a Austrália por 2 a 0, pela rodada final da chave, em Sochi, nesta terça-feira.

Primeiro 0 a 0 da Copa do Mundo

O pior jogo da Copa do Mundo de 2018 foi disputado nesta terça-feira, no estádio Luzhniki, em Moscou. Desinteressadas, as seleções de Dinamarca e França fizeram um jogo feio, de trocas de bola sem objetividade e cujo empate em 0 a 0, além de frustrar os mais de 78 mil torcedores que foram ao jogo, serviu para classificar as duas equipes para as oitavas de final do Mundial.

Bola nova para o mata-mata

A Fifa divulgou nesta terça-feira a bola que será usada a partir das oitavas de final da Copa do Mundo. A principal diferença é o fato do novo modelo ter a cor vermelha como destaque, utilizando como inspiração as cores da Rússia. A estreia da nova bola acontece no sábado, quando se inicia a fase de mata-mata do Mundial da Rússia.

Na Sibéria, muitos não sabem que a Copa do Mundo está rolando

O monge budista Anatoly Ayuvith sabe prever o futuro, tem poderes para curar doenças e ainda consegue saber se vai chover. Mas, num dos cantos mais remotos do imenso território da Rússia, na Sibéria, ele desconhece a existência da Copa do Mundo. “Não conheço”, lamentou o monge. “Sei que o Brasil sempre foi o melhor no futebol. Mas acho que nossa seleção está melhorando”, comentou, hesitante e sem graça diante de um assunto que provara o limite de seus poderes.

Relação de Cristiano Ronaldo com o filho vira meme

Todos sabemos o quanto Cristiano Ronaldo ama sua imagem, desde as olhadas no telão até ter uma estátua de cera de si próprio dentro de casa. Será que ele é assim até cuidando do filho? Provavelmente não, mas os internautas brasileiros estão brincando com isso e já fizeram alguns diálogos ótimos entre o atacante português e o filho de oito anos.

Ex-jogador morre durante jogo do Egito

Abdel Rahim Mohammed, famoso ex-jogador e comentarista egípcio, teve uma parada cardíaca e morreu durante a derrota do Egito por 2 a 1 para a Arábia Saudita, na segunda-feira, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A informação foi confirmada pelo canal Nile Sports, onde ele fazia comentários durante as partidas do Mundial da Rússia.

