Resumo da Copa do Mundo 2018: Brasil nas oitavas e Alemanha fora marcam o 14º dia

O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, o time brasileiro avança e pegará na próxima fase o México, na segunda-feira, às 11h. Outro destaque de hoje (quarta-feira) foi o vexame protagonizado pela Alemanha, que perdeu para a Coreia do Sul por 2 a 0 e, embora seja o atual campeão do Mundial. caiu na fase de grupos. No destaque do dia ainda teve o técnico Jorge Sampaoli sendo flagrado pedindo dicas para Messi na Argentina, francês ficando rico graças ao bolão da Copa e muito mais assuntos.

Brasil vence, convence e se classifica

O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Garantiu o primeiro lugar no Grupo E, com sete pontos, ao vencer a Sérvia por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Spartak Stadium, em Moscou, em sua melhor atuação na competição. Venceu com um futebol convincente. Na segunda-feira, em Kazan, enfrenta o México, segundo colocado do Grupo F, por vaga nas quartas de final. A torcida brasileira fez a festa com a classificação. O presidente da República, Michel Temer, mostrou confiança após a partida e mandou: "Que venha o México"! E durante o jogo, o atual presidente da CBF, Coronel Nunes, foi colocado longe do presidente da Fifa, Gianni Infantino, no camarote oficial do estádio do Spartak, em Moscou, dando mais uma mostra do quanto está desprestigiado.

Alemanha dá vexame histórico

A Alemanha escreveu uma das páginas mais vexatórias de seu futebol hoje (nesta quarta-feira) e está fora da Copa do Mundo da Rússia. Os atuais campeões mundiais, considerados um dos principais favoritos ao título, foram derrotados pela Coreia do Sul por 2 a 0, em Kazan, protagonizaram a grande zebra da competição. Os alemães ainda confiram a sina de eliminações de campeões do mundo na primeira fase. A surpreendente queda alemã surpreendeu a imprensa de todo o mundo. E os brasileiros, como não podiam deixar de ser, fizeram muita festa com a eliminação do rival.

Técnico da Coreia tem sentimentos mistos e o da Alemanha se diz chocado

Treinador da Coreia do Sul, Shin Tae-yong compartilhou sentimentos mistos após a partida desta quarta-feira contra a Alemanha, em Kazan, onde a sua seleção venceu por 2 a 0 e conseguiu a façanha de eliminar os atuais campeões mundiais. O triunfo, porém, não foi o suficiente para a seleção sul-coreana alcançar a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. No lado da Alemanha, ainda consternado pelo resultado e a queda precoce, o técnico Joachim Löw parecia ter dificuldade para assimilar o que vivenciara minutos antes no gramado da Arena Kazan.

Suécia vence o México e ambos se classificam

Com um futebol ofensivo e não limitada apenas aos contra-ataques e ao jogo aéreo, a Suécia arriscou e foi premiada. Venceu o México bem, por 3 a 0, nesta quarta-feira, em Ecaterimburgo, e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Apesar do revés, os mexicanos também vão ao mata-mata.

Sampaoli pede ajuda a Messi para mexer na Argentina

A vitória da Argentina sobre a Nigéria nesta terça-feira foi uma das mais épicas da história das Copas do Mundo. No entanto, o triunfo por 2 a 1 que rendeu a classificação às oitavas de final e a eliminação do rival teve mais amostras de que o clima entre os jogadores e o técnico Jorge Sampaoli não é nada bom. Um vídeo flagrou o treinador perguntando para Lionel Messi se ele deveria colocar Aguero em campo. Veja o vídeo.

Sampaoli pergunta a Messi: "O que faço? Devo colocar Kun?". pic.twitter.com/bzSypQXXOq — Mundo do Futebol (@futebolmundo2) 27 de junho de 2018

Francês ganha mais de R$ 1 milhão em bolão

Você lamentou aquele gol na Copa do Mundo que tirou o resultado que tinha colocado no bolão do placar? Ou comemorou algum gol tardio nesse Mundial porque conseguiu cravar o resultado? Se está nesse último caso, saiba que um homem francês deve ter ficado muito mais feliz que você.

Simpsons vai acertar a final da Copa?

As previsões dos Simpsons continuam ganhando a internet. Desta vez, a animação voltou a ganhar destaque por um episódio que reproduz uma decisão de Copa do Mundo entre Portugal e México na Rússia.

