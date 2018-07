Resumo da Copa do Mundo 2018: sem jogo, seleções se preparam para as oitavas no 16º dia

No primeiro dia da Copa do Mundo sem a realização de jogos, as 16 seleções classificadas para as oitavas de final aproveitaram para fazer os últimos ajustes antes de entrar em campo e iniciar o mata-mata. Quem perder está fora. Na seleção brasileira, Casemiro nega que a cama tenha causado a lesão de Marcelo, enquanto mexicanos provocam Neymar e a Fifa manda recado direto para Diego Maradona.

Mata-mata da Copa do Mundo terá duelo de campeões mundiais

A fase de mata-mata da Copa do Mundo terá no mesmo lado da chave campeões mundiais, equipes de enorme tradição e bastante rivalidade. Nesta quinta-feira, 28, os últimos dois duelos foram definidos e Brasil, Argentina, Uruguai e França ficaram de um lado, enquanto Espanha e Inglaterra do outro. São 10 títulos mundiais contra apenas dois.

Confira a seleção dos 11 melhores jogadores da primeira fase da Copa

Depois de uma fase de grupos repleta de gols decisivos e uma série de resultados inesperados, entre eles a eliminação da campeã mundial Alemanha, a Reuters montou sua seleção com os 11 melhores jogadores da Copa do Mundo até o momento.

Casemiro minimiza chance de colchão ter lesionado Marcelo: 'Já dormi no chão'

O volante Casemiro minimizou a possibilidade de o colchão do hotel onde a seleção brasileira se hospeda durante a Copa do Mundo ser a razão para as dores nas costas de Marcelo. Na última quarta-feira, o lateral-esquerdo foi substituído após ficar menos de dez minutos em campo no triunfo por 2 a 0 sobre a Sérvia, por causa de um espasmo no local.

Capitão do México provoca Neymar e alerta árbitros: 'Se atira muitíssimo'

O meio-campista Andrés Guardado, capitão do México, tratou de esquentar nesta sexta-feira um pouco o clima nos bastidores antes do duelo com a seleção brasileira, na segunda, às 11h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

'Empurrão muito leve', avisou VAR ao árbitro em jogo do Brasil

Depois de se recusar a dar o áudio e vídeo para a CBF referente à comunicação entre o árbitro e a cabine do VAR, a Fifa revelou nesta sexta-feira, em uma coletiva de imprensa, todas as informações que levaram a arbitragem a validar o gol da Suíça contra o Brasil, na estreia das equipes na Copa do Mundo.

Fifa manda recado para Maradona: 'Espero que se comporte de forma respeitosa'

Centro das atenções em cada jogo que acompanha, Diego Maradona se transformou em uma saia-justa para a Fifa. O argentino faz parte de um programa da entidade que reúne lendas do futebol e tem como função ser uma espécie de embaixador da Fifa. A entidade, ainda que não fale em tomar medidas contra o ex-craque, mandou nesta sexta-feira um recado claro: todos precisam se comportar.

