Resumo da Copa do Mundo 2018: nos pênaltis, Rússia e Croácia garantem vaga nas quartas no 18º dia

Rússia e Croácia são mais duas seleções que conseguiram a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. Ambas precisaram levar a partida até a decisão de pênaltis, onde brilharam seus goleiros. O meia Iniesta confirmou sua aposentadoria da seleção espanhola, enquanto Tite definiu o Brasil para enfrentar o México com Filipe Luis na lateral-esquerda como principal novidade. Veja o que de melhor aconteceu no 18º dia do Mundial.

Croácia bate Dinamarca nos pênaltis e pegará a Rússia nas quartas da Copa

A Croácia teve neste domingo sua pior atuação na Copa do Mundo, viu Modric perder a chance de garantir a classificação às quartas de final já na prorrogação e Schmeichel emergir como possível herói em Nijni Novgorod. Mas quando tudo parecia favorecer a Dinamarca, coube ao goleiro Subasic, que falhara no primeiro minuto de jogo no gol do adversário, selar a classificação croata com a vitória por 3 a 2 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.

Akinfeev pega dois pênaltis e Rússia elimina a Espanha

Na Rússia, o santo de casa fez o seu primeiro milagre na Copa do Mundo de 2018. De forma incrível, a seleção anfitriã anulou quase todas as jogadas fortes da Espanha, uma das equipes mais fortes do Mundial. Com uma dedicação tática invejável, uma disposição acima do comum, com uma energia positiva gigantesca das arquibancadas, a equipe segurou um empate em 1 a 1 com a campeã mundial de 2010 no tempo normal e na prorrogação. Na disputa dos pênaltis, o goleiro Igor Akinfeev pegou dois e a equipe segue na disputa pelo título. Ao final da partida, o herói russo demonstrou humildade. No dia seguintes as eliminações de Argentina e Portugal, os brasileiros fizeram a festa com a queda da Espanha, através de memes.

Iniesta confirma adeus à seleção e evita criticar Hierro por abrir jogo no banco

O meia Andrés Iniesta confirmou sua despedida da seleção espanhola após a eliminação diante da Rússia, neste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Ele entrou no segundo tempo e converteu seu pênalti na decisão, que terminou com vitória por 4 a 3 para os russos após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, em Moscou. A eliminação da Espanha foi motivo para torcedores brasileiros se divertirem e criarem diversos memes satirizando a seleção europeia.

Tite define a seleção brasileira com Filipe Luís na lateral

Tite confirmou neste domingo que Filipe Luís será o titular da lateral esquerda da seleção brasileira no duelo com o México, segunda-feira, em Samara, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O técnico optou por deixar Marcelo fora da equipe, pois ele ainda se recupera de dores na região lombar e pouco treinou nos últimos dias, o que provocou dúvidas sobre se ele teria as melhores condições físicas para suportar um confronto sob intenso calor. Em relação ao desempenho de Neymar, o treinador acredita que o atacante conseguiu recuperar seu auge físico.

Maradona isenta Messi por eliminação da Argentina: 'Somos um timinho sem ele'

Diego Armando Maradona eximiu Lionel Messi de culpa pela eliminação da Argentina na Copa do Mundo. O ex-jogador entende que o craque do Barcelona teve pouca colaboração dos companheiros de seleção e não gostou de ver o compatriota escalado como "falso 9" na derrota por 4 a 3 para a França, sábado, em Kazan.

