Resumo da Copa do Mundo 2018: Uruguai e França avançam; Ronaldo e Messi se despedem no 17º dia

As oitavas de final da Copa do Mundo começaram neste sábado, 30, com dois grandes jogos e as classificações da França e do Uruguai para as quartas de final. Com dois gols cada, os destaques do dia foram os atacantes Kylian Mbappé e Edinson Cavani. A eliminação das seleções argentina e portuguesa marcou também a despedida de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo do Mundial da Rússia, que pode ser o último dos dois.

Classificadas, as seleções da França e do Uruguai se enfrentarão pelas quartas de final na sexta-feira, às 11 horas, em Nizhny Novgorod. Os demais jogos das oitavas ocorrem nos próximos três dias. Veja o horário e os jogos.

França de Mbappé elimina a Argentina de Messi em jogo de sete gols

A Copa do Mundo acabou neste sábado para a Argentina, Messi e o pobre futebol apresentado pela equipe. A vontade foi pouco para superar a técnica e a velocidade da França logo no primeiro jogo das oitavas de final do torneio. Em Kazan, na Rússia, os europeus ganharam por 4 a 3 ao mostrarem que a juventude e bom futebol coletivo valem mais do que mística, garra e a dependência de um camisa 10.

Com gols de Cavani, Uruguai elimina Portugal de Cristiano Ronaldo

O técnico uruguaio Óscar Tabárez afirmou na véspera da partida com Portugal que sua seleção vivia o melhor momento dos últimos 12 anos e que era hora de a equipe celeste recuperar o seu protagonismo. Ao seu lado, o atacante Luis Suárez balançou a cabeça positivamente e, depois, disse que o jogo deste sábado ficaria marcado. Pois quis a história que os bicampeões mundiais derrotassem os atuais campeões europeus por 2 a 1 com gols de Cavani, em Sochi, e avançassem para as quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Agora, o Uruguai vai buscar uma vaga entre os quatro melhores diante da França.

Marcelo volta a treinar, mas ainda é dúvida contra o México

O lateral-esquerdo Marcelo treinou normalmente neste sábado, em Sochi, mas ainda não tem escalação garantida na seleção brasileira para o jogo com o México na próxima segunda-feira, às 11 horas (de Brasília), em Samara, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Foi sua primeira atividade com bola depois do espasmo na coluna sofrido durante a partida contra a Sérvia. A comissão técnica está otimista em relação ao aproveitamento do jogador, mas o médico Rodrigo Lasmar prefere ser cauteloso.

Mais um caso de assédio contra jornalista ocorre na Rússia

Mais um caso de assédio nesta Copa do Mundo. Desta vez, a vítima foi a repórter Laura Zago, da CBF TV. A jornalista entrevistava uma torcedora brasileira antes de a seleção entrar em campo quando um sérvio se aproximou e tentou beijá-la. Neste sábado, a CBF usou seu Instagram para republicar o vídeo do acontecimento junto a um texto da jornalista e a hashtag da campanha "Deixa Ela Trabalhar", criada por profissionais mulheres de todo o País contra esse tipo de assédio no futebol brasileiro.

David Silva considera enfrentar a Rússia tão difícil quanto o Brasil

A Espanha enfrenta a Rússia neste domingo pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Se avançar, terá pela frente adversários menos tradicionais no futebol mundial, Croácia ou Dinamarca, nas quartas de fina, além de Suécia, Suíça, Colômbia ou Inglaterra no caminho até a final. Para o meia David Silva, essa trajetória não é mais fácil para os espanhóis. Para ele, enfrentar a Rússia é tão difícil quanto jogar contra o Brasil.

James Rodríguez não treina e segue como dúvida na Colômbia

A Colômbia tem grandes chances de ficar sem o seu craque para o duelo das oitavas de final. Apesar de não ter tido lesão constatada, James Rodríguez não treinou neste sábado, em Kazan, e segue como dúvida para enfrentar a Inglaterra na próxima terça-feira, às 15 horas (de Brasília), no Spartak Stadium, em Moscou.

Técnico da Croácia já pensa em Modric como melhor da Copa do Mundo

A Croácia é uma das surpresas desta Copa do Mundo e chega para as oitavas de final com uma das melhores campanhas da primeira fase. O maestro desta campanha foi o meia Luka Modric, do Real Madrid, um dos destaques da competição. Por isso, o técnico Zlatko Dalic já sonha com seu comandado sendo nomeado o melhor jogador do torneio.

Técnico promete mudar a Dinamarca mais ofensiva contra a Croácia

Conhecida por seu estilo de jogo pragmático, calculista e acostumada a fazer poucos gols - marcou apenas dois na Copa do Mundo da Rússia -, a seleção da Dinamarca terá outra postura nas oitavas de final, no duelo contra a Croácia. É o que garantiu o técnico Age Hareide, que prometeu que a sua equipe mudará a estratégia de jogo e será mais ofensiva no duelo marcado para este domingo, às 15 horas (de Brasília), em Nijni Novgorod.

Mesmo após eliminar alemães, Coreia do Sul é recebida com ovada

A Coreia do Sul ganhou da Alemanha por 2 a 0, mas a vitória não foi o suficiente para manter a seleção na Copa do Mundo. Depois da caírem na primeira fase da competição, os jogadores sul-coreanos vistos como heróis por muita gente, por terem eliminado os atuais campeões do mundo, foram recebidos em sua terra natal, na cidade de Incheon. O grupo dirigido pelo técnico Shin Tae-yong aterrissou no aeroporto da cidade de Incheon, onde uma multidão de torcedores os esperavam. Mas o clima não era de festa, pelo contrário. Circulam pelas redes sociais vários vídeos mostrando a equipe sendo alvo de ovadas e almofadadas.

