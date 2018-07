Resumo da Copa do Mundo 2018: Neymar decisivo e virada da Bélgica marcam o 19º dia

O 19º dia da Copa do Mundo da Rússia contou com duas seleções que aparecem na lista dos favoritos ao título mostrando sua força. Primeiro, a seleção brasileira derrotou o México por 2 a 0, com destaques para as atuações de Neymar e Willian e garantiu sua classificação para as quartas de final do Mundial. Pouco depois, foi a vez da Bélgica levar um susto, mas derrotar os japoneses por 3 a 2 e também garantir sua vaga. O dia ainda teve polêmica com Neymar, argentinos decidindo para quem vai torcer na Copa, amigos portugueses tendo prejuízo por promessa, Rússia abrindo inquérito contra brasileiros e muito mais.

Neymar e Willian brilham, Brasil vence o México e se classifica às quartas

O sonho do hexa se mantém firme. Sóbrio na defesa, eficiente no meio campo e com Neymar decisivo no ataque, o Brasil bateu o México por 2 a 0, gols do camisa 10 e de Roberto Firmino, nesta segunda-feira, em Samara, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo. Agora, espera pelo vencedor de Bélgica e Japão para saber com quem brigará por uma vaga entre os quatro melhores. Depois do jogo, Neymar mandou um recado aos mexicanos. E a festa dos brasileiros pela classificação continuou após o jogo, através de memes.

Osorio diz que futebol é para homens e vê 'palhaçada' em lance com Neymar

O técnico do México, Juan Carlos Osorio, demonstrou muita irritação ao comentar o lance em que o atacante Neymar reclama de ter sofrido um pisão de Layún. O treinador disse que o árbitro italiano Gianluca Rocchi fez "palhaçada" na partida e que futebol é um jogo para homens. No lado do Brasil, Tite saiu em defesa de seu atacante. Já o mexicano reclamou do brasileiro e disse que ele 'fica mais tempo no chão'. Já nas redes sociais, os brasileiros se uniram para ir até o perfil de Layún e chamá-lo de 'covarde', entre outros termos. O fato é que o atacante brasileiro conseguiu algo que Messi e Cristiano Ronaldo não conseguiram no Mundial.

Bélgica sofre, mas busca virada sobre o Japão e encara o Brasil nas quartas

Na maior virada desta Copa do Mundo até agora, a Bélgica obteve grande feito nesta segunda-feira ao vencer o Japão por 3 a 2, em Rostov, e se credenciar para o confronto com a seleção brasileira nas quartas de final. Favoritos, os belgas levaram 2 a 0 no início do segundo tempo, mas buscaram a reviravolta no marcador em apenas 25 minutos e eliminaram os japoneses.

Por assédio, Rússia abre inquérito contra brasileiros que constrangeram mulher

O Ministério do Interior da Rússia abriu um inquérito formal contra os brasileiros que, nos primeiros dias da Copa do Mundo, constrangeram uma mulher em Moscou, num vídeo que difundiram pela internet.

Cavani pode desfalcar o Uruguai e James preocupa na Colômbia

Nome do jogo na vitória por 2 a 1 sobre Portugal que garantiu a classificação da seleção do Uruguai às quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, Edinson Cavani passou por um exame nesta segunda-feira para avaliar sua condição física. O atacante não teve ruptura das fibras musculares, mas a ressonância magnética apontou um edema no músculo da panturrilha esquerda. Na Colômbia, Pékerman mantém James como dúvida por causa de uma lesão na panturrilha direita.

Nascimento de filho tira lateral de jogo da Inglaterra

O lateral Fabian Delph deixou a concentração da seleção da Inglaterra na Rússia para ficar ao lado da mulher, Natalie, e acompanhar o nascimento de seu terceiro filho. A decisão foi tomada em conjunto com a comissão técnica. Liberado desde sábado, ele não tem data para retornar ao Mundial e está fora da partida diante da Colômbia, pelas oitavas de final, nesta terça-feira, em Moscou.

Saiba para quem os argentinos estão torcendo na Copa do Mundo

A Argentina já foi eliminada na Copa do Mundo, mas os torcedores argentinos continuam assistindo o Mundial e se dividem quando o assunto é qual seleção torcer a partir de agora. Para saber os países preferidos, o jornal Olé fez uma enquete em seu site para saber qual o país preferido dos argentinos no Mundial. Veja o primeiro colocado.

Jovens devem R$ 43 mil depois de apostar na seleção portuguesa

Três jovens portugueses "passaram" a dever uma quantia grande de dinheiro depois de uma aposta inconsequente de um deles. Em um perfil do twitter dividido pelos três, um deles disse que se Portugal não fosse campeão da Copa, daria um euro para cada pessoa que replicasse a mensagem. No último sábado, a seleção portuguesa foi eliminada do Mundial pelo Uruguai.

