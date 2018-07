Resumo da Copa do Mundo 2018: o drama de Cavani marca o 21º dia

Sem jogos da Copa do Mundo, o dia para as oito seleções que permanecem no Mundial foi de preparação, descanso e atenção. O principal assunto foi a condição física de Edinson Cavani, que dificilmente deve defender a seleção do Uruguai contra a França, na sexta-feira. Neymar mais uma vez vira motivo de polêmica e belgas tratam o duelo com os brasileiros como uma final.

Sem Cavani, Uruguai perde referência na área e poder de finalização

O Uruguai deve ter um desfalque de extrema importância para enfrentar a França nesta sexta-feira, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O atacante Edinson Cavani não deve ter condições de jogo, por causa de uma lesão na panturrilha esquerda e a seleção uruguaia vai perder sua principal referência na área. O jogador não treinou mais uma vez. Na França, o zagueiro Adil Rami comemora a possível ausência do atacante.

Matthäus espera que VAR encerre encenações de Neymar na Copa do Mundo

Lothar Matthäus, ex-jogador alemão e vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo em 1991, espera que o VAR coloque um fim à encenação de Neymar e de outros jogadores durante a Copa. Por outro lado, o atacante ganhou o apoio de dois reforços de peso. O ex-atacante Ronaldo diz que as críticas a Neymar são 'conversa fiada de boteco' e o ex-meia Rivaldo deu um conselho para o atleta: 'se tiver que cair com as faltas, caia'.

Sérvio que apitou final da Liga dos Campeões será árbitro de Brasil x Bélgica

A Fifa anunciou nesta quarta-feira que escalou o sérvio Milorad Mazic para apitar o duelo entre Brasil e Bélgica, sexta, em Kazan, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Ele foi o árbitro de dois jogos desta edição do torneio da Rússia, além de ter trabalhado neste ano na decisão da Liga dos Campeões da Europa.

Quais seleções mais se destacaram na Copa do Mundo até o momento?

Várias das mais tradicionais seleções já se despediram da Copa Mundo da Rússia como Alemanha, Argentina, Espanha e Portugal. Por outro lado, algumas surpresas estão mostrando bom futebol enquanto Brasil, França e Uruguai tentam fazer valer a força das campeãs mundiais na reta final do torneio. Para você, quais seleções mais se destacaram na Copa do Mundo (Vote!) até o momento?

Exceto a Alemanha, qual foi a maior decepção da Copa do Mundo até aqui?

Passado o primeiro mata-mata da Copa do Mundo da Rússia, a fase oitavas de final, apenas oito das 32 seleções que iniciaram o Mundial ainda estão vivas no torneio. E alguns times importantes no cenário do futebol já ficaram pelo caminho. Quais, então, são as maiores decepçõe (Vote!) que não estão entre as classificadas para as quartas de final?

Kompany prega cautela contra o Brasil e avisa: 'Para nós é como uma final'

O zagueiro Vincent Kompany, um dos jogadores mais experientes da seleção da Bélgica, afirmou nesta quarta-feira que sua equipe não será "camicase" diante do Brasil, nas quartas de final da Copa do Mundo. O defensor de 32 anos disse que o time será fiel ao seu estilo de jogo, mas que não vai descuidar da marcação no jogo de sexta-feira às 15 horas (Brasília).

Willian vê evolução 'muito grande' do Brasil e exalta Hazard como o melhor belga

Um dos destaques da seleção na vitória sobre o México, o meia Willian espera um jogo muito difícil diante da Bélgica, mas não mais do que aqueles que o Brasil enfrentou até agora na Copa do Mundo da Rússia. O jogador do Chelsea reconhece que os belgas têm atletas muito habilidosos no setor ofensivo, como o meia Hazard, seu companheiro de clube, mas destaca que todos os adversários são complicados em um Mundial. Para ele, que vê a seleção em crescimento no Mundial, o mais importante é o Brasil conseguir impor sua ideia de jogo na partida desta sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), em Kazan, pelas quartas de final da competição.

E agora? Saiba o que você pode fazer nos dias sem Copa do Mundo

Os fãs de futebol estão desolados nesta quarta-feira por acordar e lembrar que a Copa do Mundo da Rússia terá um intervalo de dois dias sem jogos. Sem partidas para acompanhar, o que fazer?

Tabloide inglês 'pede desculpas' a Colômbia com provocações: 'seleção canalha'

Depois de causar polêmica ao insinuar que a Colômbia é conhecida pela cocaína, o tabloide inglês The Sun resolveu "pedir desculpas" com mais provocações em sua edição desta quarta-feira.

Brasileiros adotam russo misterioso, invadem seu perfil e ele responde

A classificação da seleção brasileira para as quartas de final da Copa do Mundo por uma vitória em cima do México, em Samara, ficou marcada pelo surgimento de um misterioso torcedor: um homem loiro, de olhar sinistro, com uma bandeira do Brasil nas mãos. Foi só aparecer na transmissão que imediatamente ele virou meme.

